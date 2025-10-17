◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ最終ステージ第３戦 阪神４―０ＤｅＮＡ（１７日・甲子園）

「２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ」の最終ステージ（Ｓ）第３戦は、リーグ優勝の阪神が２位のＤｅＮＡに３連勝し、アドバンテージ１勝を含む４勝で２３年以来、２年ぶり８度目の日本シリーズ（Ｓ）進出を決めた。初回に佐藤輝明内野手（２６）が先制３ラン。高橋遥人投手（２９）が８回１死まで無安打無得点に抑え、ＣＳ初勝利を挙げた。広島との２３年最終Ｓに続いてスイープ。最優秀選手賞は阪神・森下翔太外野手（２５）が選ばれた。２５日にパ・リーグ本拠地で開幕する日本Ｓでは、２年ぶり３度目の日本一を目指す。

阪神・佐藤輝が甲子園に強烈な破壊音を響かせた。両軍無得点の初回１死一、二塁。完璧に捉えた打球は、本塁打アーティストらしく大きな弧を描き、バックスクリーンに着弾した。「１打席目の初球から自分のスイングができたと思います」。引き分け以上で日本シリーズ進出が決まる大一番は、主砲の先制３ランから幕を開けた。

制球に苦しんでいたＤｅＮＡ・ケイの初球、スライダーを迷うことなく振り抜いた。２２年以来となるＣＳでの一発。「先制点につながって良かったです」。打球速度１７４キロの豪快弾。シーズンではチーム打率１割５分と苦しめられたケイから先手を取った。

初回は三ゴロを悪送球し、１死二塁を招いた。今季わずか６失策と安定していた守備で珍しく乱れたが、直後に豪快な仕事だ。守備のミスを引きずり打撃にも悪影響がでていた昨季とは見違えるような姿。「終わったことは考えず、目の前のことに集中できるようになりました」。今季を象徴するような姿勢を勝負所で発揮。ピンチを断ち切ってくれた先発・高橋に大きな援護点をもたらした。

黄色く染まった敵地・甲子園には、森下のサヨナラアーチで王手をかけた前夜の熱気がそのまま残っていた。ＤｅＮＡは初回、先発のケイがいきなりその熱気に飲み込まれた。

レギュラーシーズン９勝６敗。２ケタには届かなかったものの、球団記録を６５年ぶりに塗り替える防御率１・７４の安定感でローテーションを支えた左腕のボールに、本来のキレがない。先頭の近本に初球を左前にはじき返されると、１死から森下に死球を与えて一、二塁。４番・佐藤輝にも初球の甘いスライダーをバックスクリーンへ。わずか５球で３点を失った。

７、８番を入れ替えた以外は前夜と同じオーダーを組んだ打線に、いきなりのしかかった３点のビハインド。快調に飛ばす左腕・高橋の前に快音が響かない。３回先頭から５者連続三振を食らうなど、スコアボードに一度も「Ｈ」の赤ランプが灯せないままイニングが進んでいった。

３回に大山の適時二塁打で４点目を失ったケイは、５回にも２死一、二塁のピンチを招き、７５球で降板。２番手の宮城が大山を三振に仕留めて追加点は許さず、６回も３番手の石田裕が２死二、三塁をしのぎ、４点差のまま終盤戦を迎えた。

初回１死から桑原が敵失で出塁したのみで、その後は２１人連続でアウトになっていたＤｅＮＡは、８回１死から代打・松尾がようやくチーム初安打。ＣＳでは１８年第１Ｓ第２戦・ヤクルト―巨人（神宮）で巨人・菅野が達成して以来のノーヒットノーランを阻止すると、林と度会も連打で満塁とした。快挙を逃した高橋は続く代打・戸柱を左飛に打ちとったところで降板。２番手・石井が蝦名を三振に仕留め、阪神が初めてのピンチを脱出した。

阪神は、９回を岩崎が締め無失点リレーで快勝。初戦から３連勝での日本シリーズは２３年以来２度目となった。