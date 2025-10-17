ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
カナダ国際証券取扱高（8月）
予想 N/A 前回 266.9億カナダドル
21:45
ナーゲル独連銀総裁、IMF世銀年次総会出席
18日
1:00
グリーン英中銀委員、会議出席
1:15 ムサレム・セントルイス連銀総裁、国際金融協会（IIF）年次総会出席（質疑応答あり）
1:30
ブリーデン英中銀副総裁、IMF世銀年次総会出席
2:00
レーン・フィンランド中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席
トランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が会談（ワシントン）
国際金融協会（IIF）年次総会（ワシントン、17日まで）
IMF世銀年次総会（ワシントン、18日まで）
※予定は変更されることがあります。
