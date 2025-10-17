21:30
カナダ国際証券取扱高（8月）
予想　N/A　前回　266.9億カナダドル

21:45　
ナーゲル独連銀総裁、IMF世銀年次総会出席

18日
1:00　
グリーン英中銀委員、会議出席

1:15　ムサレム・セントルイス連銀総裁、国際金融協会（IIF）年次総会出席（質疑応答あり）

1:30　
ブリーデン英中銀副総裁、IMF世銀年次総会出席

2:00　
レーン・フィンランド中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席


トランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が会談（ワシントン）
国際金融協会（IIF）年次総会（ワシントン、17日まで）
IMF世銀年次総会（ワシントン、18日まで）

※予定は変更されることがあります。