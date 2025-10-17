【銀だこ】新作のてりたま×カレー風味は罪深いおいしさ...26日までは″たまご″増量キャンペーンも。

築地銀だこは、2025年10月18日から期間限定で「カレー風味のチーズてりたま」を発売。さらに10月18日から26日までの9日間は同商品を対象とした「たまご増量キャンペーン」も実施されます（一部店舗を除く）。

濃厚な味わいとボリューム感

築地銀だこの人気定番商品「てりたま」をベースに、食欲をそそる"カレー風味"をプラスした新作が登場します。

特製てりやきソースをかけたたこ焼きに、パルメザンチーズとモッツァレラチーズを組み合わせたミックスチーズ、店内仕込みのたまごサラダをたっぷりトッピング。さらに濃厚な卵黄ソース、今回の主役でもある約30種のスパイスをブレンドしたカレーパウダーをふりかけることで、香り高くコク深い味わいに仕上がっています。

子どもから大人まで幅広く楽しめる、食欲の秋にぴったりな一品です。

1舟8個入りで、持ち帰りは777円、店内飲食は792円。

お値段そのまま、"たまご"増量で満足度アップ

10月18日から26日までの9日間限定で、「たまご"25％"増量キャンペーン」を開催。期間中は、「カレー風味のチーズてりたま（8個入り）」にトッピングされるたまごサラダを通常の25％増しで楽しむことができます。

「たまご"25％"増量キャンペーン」は、催事店など一部店舗では実施していない場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部