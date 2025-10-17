任期満了に伴う岡山県の玉野市長選挙は10月12日に告示され、前職と現職と新人の3人が立候補しています。

近年、著しい人口減少にどう歯止めをかけるのか。地域の活性化を最大の争点に、舌戦が繰り広げられています。

【黒田晋候補（62）無・前（4）】

「とにかく攻めて攻めて攻めて攻めての政治を展開したいという風に思っています」



【柴田義朗候補（64）無・現（1）】

「満足して住めるウェルビーイングの街を作っていこうということを掲げています」





人口は減少の一途 対策は？

【福本崇候補（43）無・新】「みんなが笑顔になれる街を目指していきたいと思います」前職・現職・新人による三つ巴の戦いとなった玉野市長選挙。立候補したのは、届け出順に、前の市長の黒田晋氏、再選を目指す現職の柴田義朗氏、元玉野市議会議員の福本崇氏の3人です。

玉野市が抱える最大の問題は…



（街の人）

「人口減少、よく言われるね、あと小学校中学校の統合とかね、子どもたちが住みよい、暮らしやすいというのを一番望みます」

「（人口は）ずっと減っていますから、毎年減っていますんでね（増えるのは）あまり期待できない」



玉野市の人口は、1970年代に約8万のピークを迎えて以降、減る傾向が続いています。造船業の衰退や若い世代の都市部への転出などで、現在は、約5万3千人。ここ10年では約8千人減少しています。



「場所はいいところだと思うんで、もうちょっと若者が増えてくれたらいい」

2021年までの4期16年玉野市長を務めた黒田氏は、今回、再出発をかけ立候補しました。人口減少に歯止めをかけるためには街の知名度向上が必要だと話します。

（黒田晋候補）

「もういっぺん、岡山県玉野市のポジションと言おうか、知名度を上げて行くことによって、自分が生まれ育った玉野という町は魅力があるし住みやすい町だと思っていますから、飛躍的に人口が増加するとは言いません。やっぱり現状維持をしていける。だけど政策を打って、玉野の人口減少に歯止めをかけたい」

現職の柴田氏は、18歳までの医療費無償化や在宅育児手当の新設などの実績を強調。子育て・教育施策のさらなる充実を図りたい考えです。



（柴田義朗候補）

「これまでも子育支援の充実、また教育環境の充実ということで、取り組んでまいりました。ここをもっともっと、強化をしていきたいと思っておりますし、街全体がもっと魅力的な楽しい、ワクワクするようなそんな街になっていけば、自然と若い人たちももっと住んでいただけるんじゃないかと思っています」

一方、市議1期目の途中で辞職し立候補した新人の福本氏は、今の市政は何も対策ができていないと訴えます。



（福本崇候補）

「魅力があるはずなのに、ポテンシャルがあるはずなのにすごい勢いで衰退している。それはなぜかというと、やや発信力がないから例えば都会から移住したいと。じゃ、どこ行きますか？候補に玉野市が入るようなそういうことをまずしないと、根本ダメだと思っているので、まずやるべきことは発信力」

「瀬戸内国際芸術祭」で観光客の大半が通過 対策は？

さらに、選挙の大きな争点の1つになっているのが地域活性化です。瀬戸内国際芸術祭の開催で島へ向かう玄関口として世界中から観光客が訪れているものの大半がそのまま通過…。



人の流れを活性化につなげられていない歯がゆい状況といえます。



（街の人）

「瀬戸内国際みたいに、外国人が来たりね、食べ物屋が多少活気が出たんだろうか、それぐらいかな。他はもう全然」

「もっと活気が欲しいかな。大きな企業が来ないと人も集まらんだろうしね」

柴田氏は、地域活性化には産業や観光の振興が必要不可欠だと話します。



（柴田義朗候補）

「今、基幹産業は非常に好調です。いずれも。ですので、地域経済を支えていただいていますし、そういう産業をしっかりと支えながら、支えてもらいながら、新たな産業の誘致に取り組んでいきたい。これからは瀬戸内の中心の観光都市ということで、海があり港がありそういう魅力的な場所としてもっと栄えていくと」

一方の黒田氏と福本氏は、現市政に対し、瀬戸芸で注目されているチャンスを生かせていないと危機感を募らせています。



（黒田晋候補）

「ここでチャンスを玉野が失うと玉野が伸びていく貴重な機会を失われるじゃないかと。自動運行だとか、ロボットでの配送だとか、全国の地方自治体の悩みや思いを解決する第1号の街、玉野っていうような政策展開をしていきたい」



（福本崇候補）

「どうにか早いタイミングで玉野市を変えていかないとこの衰退は防げないと私はライブ配信をしていまして、玉野市ってこういう魅力な町なんだよと知ってもらって、玉野市に来ようかなとなると思うんで、企業誘致は当然市長自らがトップセールスで、そこは積極的に市長自らがやっていくべきだと思っています」



玉野市長選挙は10月19日に投票が行われ即日開票されます。