ようやく深まりつつある“秋”。

【画像を見る】白黒フィルムで見る！宝福寺の秋風景

今月は、“秋”をテーマに、1960年に山陽TVニュースで放送されたシリーズ『ふるさとの秋』を紹介します。

岡山県総社市井尻野にある「宝福寺」。

臨済宗東福寺派の寺院で、地方の中でも有力な禅宗寺院です。



水墨画の画聖・雪舟(1420年 現・総社市赤浜生まれ）が幼いころを過ごしたことでも有名で、「涙でネズミを描いた」という逸話は、宝福寺の方丈（住職の居室）が舞台です。





また宝福寺には、雪舟が残した逸話の他にも、面白い逸話が残っています。その話の主役は、仏殿の天井に江戸時代の画僧・鰲山（ごうざん）が描いた「竜」。

雄大な、まるで生きているような竜は、毎夜抜け出してその下にある白蓮池の水を飲むので人々に恐れられていたといいます。そこで絵から抜け出せないよう、両目に釘を打ち込んだそうです。（竜とうなぎの形がよく似ているため、「目打ち」として釘を打ち込むんだとか。それでいいのか、という感じですが…。）



確かになんだか今にも動き出しそうな迫力がありますね。

宝福寺にある一番古い建物はなーんだ？

正解は「宝福寺三重塔」。



境内にそびえ立つこの「三重塔」は室町中期に建てられたもので、高さは18.４m。1967年から1969年にかけて行われた解体修理の際に、永和2年（1376年）を示す墨書きが発見されたことから建立の年代が確定し、県下2番目の古塔と判明しました。

（県下で一番古い塔は、長福寺の三重塔だそうです。）



宝福寺は一度、室町時代の終わり頃、備中兵乱により三重塔を残して全焼しましたが、歴代住職の尽力で復興し、今も荘厳な雰囲気をたたえています。

秋になると紅葉や彼岸花などで彩られるそうです。今年の秋、カメラを片手に訪れてみてはいかがでしょうか？



明治から令和まで、岡山の「歴史」を保管する【岡山映像ライブラリーセンター】では、「第二次世界大戦直後の岡山を記録したカラー映像」や「昔行われていた祭りの映像」など、貴重な映像の数々を無料でご覧いただけます。