10月17日（金）放送の『沸騰ワード10』では、伝説の家政婦・志麻さんの古民家改装 第2章がスタート！改装の現場には今回、當真あみ、さや香、岩田絵里奈アナが助っ人として合流。



敷地内、母屋の隣にあったキッチンは、耐震性の問題から一度取り壊して再現することに。本日はその第一歩、柱を立てていく建前の作業を行う。



柱と貫の取り付けから開始



まずはお米・塩・御神酒を使って、奈良時代からのしきたり、工事の安全を祈る「お清め」を実施して作業スタート。





縦横にひらがなと漢数字が割り振られた、日本伝統の「板図」をもとに柱を差していく。1本10〜15kgの柱を据え付ける重作業で、入れる柱は全部で30本。柱を次々とはめ込み、貫と呼ばれる補強材を柱と柱の間に差し込む。作業開始から1時間、建前の要である柱と貫の取り付けが完了した。続いては屋台骨である梁の取り付け。使うのは、150年たった家の古材。別の古民家を解体した際に取っていた全長6mの松の梁で、志麻さんの古民家でそのまま再利用することに。準備段階から手間は大きく、刻むのに3日、スミ（採寸）に1日かかったとのこと。重量は1本あたりなんと約300kg。入れる梁は全部で5本、古材は真ん中に2本という計画。まずは周りを固める3本から差し込んでいく。當真は高所の作業にも素早く対応。「高い所は得意。沖縄で木登りとかめちゃくちゃやってたからかなと」と即戦力ぶりを発揮。そして、いよいよ300kgの巨大古材をはめ込む！完璧な採寸により、釘など一切使うことなくピッタリ収まった。真ん中の2本は台所の真上にくる配置で、アーチがキレイに見える設計。「存在感があってかっこいいですね」と嬉しそうな志麻さん。仕上げに、梁に対して垂直方向に長さ10mの桁を取り付ける。桁を梁の上にはめ、位置を正確に合わせていく。緊張感のある作業を重ね、計4時間で骨組みが完成！ローストビーフ丼で腹ごしらえランチは志麻さんの「ローストビーフ丼」。塩だけで味付けした赤身肉の表面に強火で焼き目をつけ、ローリエやタイムと一緒にオーブンでロースト。ソースは炒めたタマネギに赤ワインを加え、フライパンに残った肉の旨みを入れて、しょうゆ、みりん、最後にバターで仕上げる。肉の旨みとともに甘辛く煮込んだ絶品ソースをまとわせ、温泉卵や薬味といただき、午後へのパワーを充電！工事安全と家の繁栄を祈る幣串づくりおなかを満たしたところで、幣串づくりへ。下書きが書いてある部分を塗り、模様を作っていく作業からスタート。家主の名前を書いたら、建物の一番高い棟木に飾り、今後の工事安全と家の繁栄を祈るのが幣串の役割だという。上棟式と1000個のもち投げ骨組みができあがり、いよいよ上棟式へ。式では日本のならわしに従い「もち投げ」を行うことに！幸せをまくように餅とお菓子を投げるもので、用意した餅はなんと1000個。神様へのお供物であるお餅を投げて厄払いをし、ご近所さんとの絆も深める、江戸時代から変わらぬ儀式だという。「子どもの声を聞いたり緑を見ながら料理したい」「それを作るのが夢」と未来の台所に想いを馳せる志麻さん。上棟式には、地域の子どもたちも参加。志麻さんは「楽しいです！」「こんなことできる機会は二度とないかもしれないと思って。みんな来てくれて嬉しいですね」と喜んだ。カキを使った「秋のサラダ」めでたい日を終え、志麻さんは上棟式を祝うスペシャルレシピを披露！まずは「秋のサラダ」。カキを1口サイズにカットし、クレソンを合わせ、塩コショウとオリーブオイルで調える。さらにカボス果汁をたっぷり。カキ自体は酸味がないため、酸味をプラスするという。上棟式で供えていた鯛は１口大にカット。塩コショウをして皮目から弱火で10分焼く。反対側は焼きすぎると固くなるため、皮の面だけで十分だそう。鯛はいったん取り出し、うまみが残ったフライパンにオリーブオイルを加え、マイタケを投入。塩は水が出て焼き目を邪魔するため、両面に焼き色をつけた最後にするのがポイントとのこと。器に鯛をのせ、その上にカキとクレソン、さらにマイタケを散らして完成！丸ごと味わうポトフ本日の目玉は「ポトフ」。ダイコン・ニンジン・レンコン・白菜・長ネギを鍋へ入れ、コンソメも加えて3時間煮込む。丸ごと煮込むことで野菜自体の水分で蒸され、トロトロで柔らかい仕上がりになるそう。鶏肉も丸々加え、味付けはコンソメと塩コショウのみ。洋風のポトフに合うように、オリーブオイルでパリッと揚げたお餅も用意。スープにたっぷりつけていただくのも絶品。デザートは濃厚なクレームブリュレデザートは「クレームブリュレ」。卵液にバニラ・牛乳・砂糖を入れ、多めの生クリームを加え、火を通し卵液に合わせる。これを、180℃のオーブンで約15分。そして仕上げに、振りかけたザラメにバーナーで焦げ目をつける。通常よりも生クリームの割合を増やし濃厚に仕上げた、フランス定番の人気スイーツができあがり！たくさんの笑顔とともに、古民家改装第2章の幕が開けた。