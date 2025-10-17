ÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬ÂæËÌ¤Î³¹Ãæ¤Ë½ÐË×¡ª¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¥Ñー¥«ー¤ÇÐÊ¤à»Ñ¤Ë¡Ö¸«ÊÖ¤êÈþ¿Í¡×¡Ö¥é¥Õ¤Ê»Ñ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÌÀ¤ë¤¤È±¿§¤â»÷¹ç¤¦¡×
¢£³¹ÊÂ¤ß¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏÊÕæÆÂÀ¤ÎÂæËÌ³¹Ãæ½ÐË×¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¸þ°æ¹¯Æó¤È¤Î¡ØSnow Man 1st POP-UP¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～②
Snow ManÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬¡¢ÂæËÌ¤Î³¹Ãæ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÅÏÊÕ¤Ï¹õ¥Ñー¥«ー¤Ë¹õ¥Ü¥È¥à¥¹¤Î¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤Ç¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¡¢²£ÃÇÊâÆ»Á°¤Ç¥«¥á¥é¤ÎÊý¤ò¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤È¡¢³¹ÊÂ¤ß¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸«ÊÖ¤êÈþ¿Í¡×¡Ö¥é¥Õ¤Ê»Ñ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÌÀ¤ë¤¤È±¿§¤â»÷¹ç¤¦¡×¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÅÏÊÕ¤È¸þ°æ¹¯Æó¤ÏÂæËÌ¤Ç³«ºÅ¤Î¡ØSnow Man 1st POP-UP¡Ù¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤â¸þ°æ¤ÎInstagram¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£