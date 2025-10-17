最新のFIFAランキング発表！ 日本代表は19位で変わらず、ブラジル代表＆パラグアイ代表はランクダウン
国際サッカー連盟（FIFA）は17日、最新のFIFAランキングを発表。日本代表は19位で、9月18日に発表された前回のランキングから変動はなかった。
10月の代表活動でパラグアイ代表と引き分け（2−2）、ブラジル代表を撃破（3−2）した日本代表は「4.87」ポイントを積み上げたものの、順位は19位のまま変わることはなかった。一方で、日本に敗れたブラジルは「-2.75」ポイントで6位から7位へランクダウン。なお、日本と引き分け、韓国代表に敗れたパラグアイは37位から39位へと順位を落とし、韓国は22位に浮上している。
また、9月発表のFIFAランキングで約11年ぶりに首位に返り咲いたスペイン代表が10月のワールドカップ欧州予選でもジョージア代表とブルガリア代表相手に連勝し、首位の座をキープ。欧州予選では、スウェーデンを破ったコソボが過去最高の84位に。逆に連敗でグループ最下位に転落したスウェーデンは、「-27.63」ポイントという今回最大の下げ幅でランクを8つ落とし、40位に後退した。
その他、最新のFIFAランキングトップ50は以下の通り（◎＝W杯出場国）。
◼︎FIFAランキング
※上位30カ国
1位：スペイン代表
2位：アルゼンチン代表（↑1）◎
3位：フランス代表（↓1）
4位：イングランド代表 ◎
5位：ポルトガル代表
6位：オランダ代表（↑1）
7位：ブラジル代表（↓1）◎
8位：ベルギー代表
9位：イタリア代表（↑1）
10位：ドイツ代表（↑2）
11位：クロアチア代表（↓2）
12位：モロッコ代表（↓1）◎
13位：コロンビア代表 ◎
14位：メキシコ代表 ◎
15位：ウルグアイ代表 ◎
16位：アメリカ代表 ◎
17位：スイス代表
18位：セネガル代表 ◎
19位：日本代表 ◎
20位：デンマーク代表
21位：イラン代表 ◎
22位：韓国代表（↑1）◎
23位：エクアドル代表（↑1）◎
24位：オーストリア代表（↓2）
25位：オーストラリア代表 ◎
26位：トルコ代表（↑1）
27位：ウクライナ代表（↑1）
28位：カナダ代表（↓2）◎
29位：ノルウェー代表（↑2）
30位：ロシア代表（↑3）
31位：パナマ代表（↓2）
32位：エジプト代表（↑3）◎
33位：ポーランド代表（↑3）
34位：ウェールズ代表（↓4）
35位：アルジェリア代表（↑3）◎
36位：セルビア代表（↓2）
37位：ハンガリー代表（↑4）
38位：スコットランド代表（↑5）
39位：パラグアイ代表（↓2）◎
40位：スウェーデン代表（↓8）
41位：ナイジェリア代表（↑4）
42位：コートジボワール代表（↑2）◎
43位：チュニジア代表（↑3）◎
44位：チェコ代表（↓5）
45位：コスタリカ代表（↑2）
46位：スロバキア代表（↓4）
47位：ルーマニア代表（↑4）
48位：ギリシャ代表（↓8）
49位：ペルー代表（↓1）
50位：ベネズエラ代表（↓1）
10月の代表活動でパラグアイ代表と引き分け（2−2）、ブラジル代表を撃破（3−2）した日本代表は「4.87」ポイントを積み上げたものの、順位は19位のまま変わることはなかった。一方で、日本に敗れたブラジルは「-2.75」ポイントで6位から7位へランクダウン。なお、日本と引き分け、韓国代表に敗れたパラグアイは37位から39位へと順位を落とし、韓国は22位に浮上している。
その他、最新のFIFAランキングトップ50は以下の通り（◎＝W杯出場国）。
◼︎FIFAランキング
※上位30カ国
1位：スペイン代表
2位：アルゼンチン代表（↑1）◎
3位：フランス代表（↓1）
4位：イングランド代表 ◎
5位：ポルトガル代表
6位：オランダ代表（↑1）
7位：ブラジル代表（↓1）◎
8位：ベルギー代表
9位：イタリア代表（↑1）
10位：ドイツ代表（↑2）
11位：クロアチア代表（↓2）
12位：モロッコ代表（↓1）◎
13位：コロンビア代表 ◎
14位：メキシコ代表 ◎
15位：ウルグアイ代表 ◎
16位：アメリカ代表 ◎
17位：スイス代表
18位：セネガル代表 ◎
19位：日本代表 ◎
20位：デンマーク代表
21位：イラン代表 ◎
22位：韓国代表（↑1）◎
23位：エクアドル代表（↑1）◎
24位：オーストリア代表（↓2）
25位：オーストラリア代表 ◎
26位：トルコ代表（↑1）
27位：ウクライナ代表（↑1）
28位：カナダ代表（↓2）◎
29位：ノルウェー代表（↑2）
30位：ロシア代表（↑3）
31位：パナマ代表（↓2）
32位：エジプト代表（↑3）◎
33位：ポーランド代表（↑3）
34位：ウェールズ代表（↓4）
35位：アルジェリア代表（↑3）◎
36位：セルビア代表（↓2）
37位：ハンガリー代表（↑4）
38位：スコットランド代表（↑5）
39位：パラグアイ代表（↓2）◎
40位：スウェーデン代表（↓8）
41位：ナイジェリア代表（↑4）
42位：コートジボワール代表（↑2）◎
43位：チュニジア代表（↑3）◎
44位：チェコ代表（↓5）
45位：コスタリカ代表（↑2）
46位：スロバキア代表（↓4）
47位：ルーマニア代表（↑4）
48位：ギリシャ代表（↓8）
49位：ペルー代表（↓1）
50位：ベネズエラ代表（↓1）