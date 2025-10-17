くるり、イ・ランらが出演！『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』開催ウィーク内イベントの模様が3週連続で公開
国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』（MAJ）開催ウィークの5月21日に、世代・国境を超えたアーティストが参加し、京都を代表するライブハウス「京都磔磔」と「KYOTO MUSE」で同時開催されたオムニバスライブ『MUSIC AWARDS JAPAN SOUND SCRAMBLE supported by 京都芸術大学』。
この模様が、10月17日、10月24日、10月31日の3週にわたってMAJ公式YouTubeチャンネルで公開される。
■1週目はFire EX.、YONLAPAのライブ映像を配信
イベントには、京都出身のくるりをはじめとした邦楽アーティストや、韓国・台湾・タイといったアジアのアーティストが参加し、日本とアジアの音楽を相互に発信。“学生の街”と言われる京都で、京都芸術大学の学生を含め、多くの学生が運営サポートしながら作り上げた。
■公開スケジュール
・10月17日（金）21:00～
Fire EX.「残像モーション」「一百夜」「繼續向前行」（KYOTO MUSE）
YONLAPA「Sweetest cure」「Is that true?」「I’m just like that」（磔磔）
・10月24日（金）21:00～
打首獄門同好会「筋肉マイフレンド」「島国 DNA」「日本の米は世界一」（KYOTO MUSE）
イ・ラン「私はなぜ知っているのですか?～笑え、ユーモアに」「オオカミが現れた」「イムジン河」（磔磔）
・10月 31日（金）21:00～
ストレイテナー「COME and GO」「Skeletonize!」「REMINDER」（KYOTO MUSE）
くるり「三日月」「東京」（磔磔）
■関連リンク
『MUSIC AWARDS JAPAN SOUND SCRAMBLE supported by 京都芸術大学』公式サイト
https://www.ceipa.net/feature/majweek_soundscramble
『MUSIC AWARDS JAPAN』公式サイト
https://www.musicawardsjapan.com/