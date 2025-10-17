Photo: 吉嗣裕馬

90年代リバイバル。 昨今のファッショントレンドのひとつといっても過言ではないはず。

グランジやヒップホップといった音楽カルチャーから生まれたカジュアルなスタイルやハイブランドのキレイめスタイル、はたまた裏原まで。今考えても、ファッションが多様性に富んだ時代だったかと思います。

中でも昨今よく見かけるのが、Tシャツをタックインしたり、オーバーサイズのアウターを羽織ったりしていた90年代前半のスタイルでしょうか。

Photo:吉嗣裕馬

特に女性から“ダサカワイイ”などと、褒めているのか貶しているのかわからないニュアンスで人気のようです。

もちろん男性でも、この“ダサカワイイ”をうまいこと大人らしく着こなしている人も。

とはいえ、90年代前半、中学生だった筆者には少し気恥ずかしく…。しかし逆をいうと、当時、青春を謳歌していた世代としてトライしたい気持ちもあるのですが、どこから手をつけていいものか。

その答えを、ザ・ノース・フェイスが教えてくれました。

Photo:吉嗣裕馬

90年代のクライミングパックがアップデート

この秋冬の最新作、ヘリテージコレクション キンカジューNM82550（1万8700円）。

そうです、バックパックなら90年代を取り入れやすいというわけです。

こちら、元は1992年にアメリカ企画で生産された、強靭なバリスティックナイロンを採用するクライミング登山用のバックパックでした。

それを現代的にアップデートしたとのこと。見た目は確かに昨今のバックパックにはないコロンとしたシルエットで、前面に並んだふたつの縦型ポケットによって、いい感じのレトロ顔になっています。

[ザノースフェイス] Kinkajou ディープフォレスト 15,006円 Amazonで見る PR PR

Photo:吉嗣裕馬

メイン素材は軽量性と耐久性に優れたRobicナイロンを採用。

地面に直置きすることも想定し、ボトムには耐摩耗性に優れた1000デニールナイロンを配置。軽量化を実現しつつ、当時のモデル同様かなりタフに扱えます。

メインコンパートメント内にはスリープポケットを備え、PCなどをスマートに収納可能です。

荷物が重くなっても、カラダのラインに合うように設計された、厚みのあるショルダーハーネスのフィット感とクッション性で快適な背負い心地も実現。

Photo:吉嗣裕馬

レトロな意匠が現代の日常で活躍する

中央のデイジーチェーンは、カラビナで小物を連結できるし、90sバンドの缶バッチを並べてつけてもカッコ良さそう。

そしてなんといってもこのバックパックを象徴するファスナー付きの縦型ポケット。

当時はきっとクライミングシューズを収納していたのでしょうが、現代の日常使いでは折り畳み傘やボトルなどが収納しやすくてすごく便利。

H50×W37.5×D28cm（33L）の大きめなサイズ感もオーバーサイズのTシャツや冬のアウターにもボリューム負けしないので、オールシーズン活躍するはず。

Photo:吉嗣裕馬

ザ・ノース・フェイスのバックパックといえば、ホットショット、ビッグショット、ヒューズボックスのゆるぎない3大人気モデルがありますが、こちらのキンカジューも新しいアイコンとして、きっと加わることでしょう。

今シーズンはザ・ノース・フェイスの新しい顔を背負って、僕なりの90年代を取り入れてみようかと思います。

ちなみに、夏に発売した新作なので、今なら人と被りにくいというのも購入を決めた理由なのでした。