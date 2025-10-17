◇セCSファイナルステージ第3戦 阪神4―0DeNA（2025年10月17日 甲子園）

「2025 JERA クライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）第3戦の阪神―DeNA戦が17日に行われ、阪神が4―0で勝利し、3連勝で日本シリーズへの進出を決めた。

試合は初回、佐藤輝の目の覚めるような本塁打が飛び出した。1死一、二塁から、DeNA先発の左腕ケイのスライダーをバックスクリーンに放り込む先制3ラン。甲子園に大歓声を呼び起こした。

3回には大山の左翼越え適時二塁打が飛び出して追撃。援護を受けた先発の高橋はこれで波に乗った。

初回は2番・桑原の三ゴロを佐藤輝が悪送球して、1死二塁のピンチを招いたが、佐野、筒香を打ち取った。圧巻は3回。先頭の石上から4回2死まで5者連続三振を奪うなど圧巻のパフォーマンスを披露した。

常時150キロ前後の直球に加え、スライダー、ツーシームなどを巧みに操った。内野ゴロの山を量産し、外野へ飛ぶ飛球もほとんどなし。8回1死から3連打を浴びるなどして降板となったが、2番手・石井の好投もあり、失点は許さなかった。

最後は岩崎が締めて、第1戦に続く無失点リレーを完成。投打で持ち味を発揮し、2年ぶりの日本シリーズ進出となった。