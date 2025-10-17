◇セCSファイナルステージ第3戦 DeNA0―4阪神（2025年10月17日 甲子園）

「2025 JERA クライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）第3戦はDeNAが阪神に敗れ、アドバンテージを含め0勝4敗となり2年連続の日本シリーズ進出を逃した。今季限りでの退任を発表している三浦大輔監督（51）にとっては最後の指揮になった。

“隠れ虎キラー”が出はなをくじかれた。先発のケイが0―0の初回1死一、二塁で阪神4番の佐藤輝に先制3ランを被弾した。

今季阪神戦は1勝2敗ながら、8試合でわずか5失点の防御率0・85と好相性を誇っていた左腕だったが、初めて3点を奪われいきなりのビハインド。3回にも大山に適時打を浴び、0―4とリードを広げられた。

打線も阪神先発の高橋を前に8回1死まで無安打に抑えられた。それでも代打・松尾が中前にチーム初安打を放つと、後続の林、度会も続いて2死満塁のチャンス。しかし蝦名が相手2番手・石井に空振り三振に仕留められ得点を奪えなかった。

結局9回も得点は奪えず3連敗で終戦。ハマスタで行われたパブリックビューイング（PV）には1万3100人が集結し甲子園にパワーを送ったが勝利には届かなかった。