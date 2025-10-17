¥æ¡¼¥ß¥ó¡¡40ºîÌÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏAI¤ÇºîÀ®¡Ö¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ï·ë¶É¿Í¡×
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡Ê71¡Ë¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç40ºîÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖWormhole¡×¡Ê11·î18ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÀè¹Ô»îÄ°²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£É×¤Ç²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÀµÎ´»á¡Ê73¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡º£ºî¤ÏÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤»î¤ß¤ËÄ©¤ó¤À°ÕÍßºî¤À¡£¹Ó°æÍ³¼Â»þÂå¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î¿ôÉ´¤Ë¤ª¤è¤Ö²»À¼µÏ¿¤òAI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¡¢¥æ¡¼¥ß¥ó¤ÎÀ¼¤òºÆ¹½ÃÛ¡£¤½¤³¤Ë¸½ºß¤Î²ÎÀ¼¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¡ÈÂè3¤ÎÀ¼¡É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¿·¤¿¤ÊÀ¼¤Ç¶Ê¤òÆÏ¤±¤ë°Û¿§¤ÎºîÉÊ¤Ç¡Ö»ä¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬Í»¹ç¤·¤¿ºÇ¹â·æºî¤Î1Ëç¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖAI¤È¤Î¶¦À¸¡×¡£¥æ¡¼¥ß¥ó¤¬»ì¤È¶Ê¡¢ÀµÎ´»á¤¬ÊÔ¶Ê¤ò¤ò¼ê¤¬¤±12¶Ê¤òÏ¿²»¡£¥æ¡¼¥ß¥ó¤Ï¹çÀ®¤µ¤ì¤¿À¼¤Ë¹ç¤¦À¼¼Á¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢ÆùÀ¼¤Î¿Ì¤¨¤ò¾Ã¤¹¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤½¤ì¤é¤ÎÁÇºà¤òÀµÎ´»á¤¬²¿ÅÙ¤âÄ´À°¤·¡¢¶Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ç¤¦À¼¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£ºîÉÊ¤ÎÌ¾µÁ¤Ï¡ÖYumi¡¡AraI¡×¤È¤·¡¢¥æ¡¼¥ß¥ó¤Ï¡ÖA¤ÈI¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÁÀ¤¤¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹Ó°æÍ³¼Â»þÂå¤ÎÁÇËÑ¤Ê¤¬¤é¿Ä¤ÎÄÌ¤Ã¤¿À¼¤ä¡¢90Ç¯Âå¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÉ¡¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾ðÇ®Åª¤Ê¥Ó¥Ö¥é¡¼¥È¤¬¶Á¤¯À¼¤Ê¤É¡¢¶Ê¤´¤È¤ËÀ¼¤Î°õ¾Ý¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¡£Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÀ¼¼Á¤ÎÊÑ²½¤ËÇº¤à²Î¼ê¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢¥æ¡¼¥ß¥ó¤Ï¡Ö¥¡¼¤â¼«Í³¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÅ¾Ä´¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¼«Í³¤Ë¶Ê¤òºî¤ë½é´ü¾×Æ°¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿´¶³Ð¡×¤ÈÀ©ºî²áÄø¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡²»³ÚÅª¤ÊÁÇÍÜ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âAI¤ò¶î»È¤·¤Æ¶Ê¤¬ºî¤ì¤ë»þÂå¡£¡Ö²Î¼ê¡¢ºî¶Ê²È¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È´íµ¡´¶¤òÊú¤¯²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¥æ¡¼¥ß¥ó¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ï·ë¶É¿Í¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³Î¿®¤òÆÀ¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò¿¼¤á¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¡Öº£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÇAI¤È¤Î¶³¦Àþ¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ò¶¯¤¯»ý¤Ä¤³¤È¤¬AI¤È¤Î¶¦À¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ÈÎáÏÂ¤Î²»³ÚÀ©ºî¤Îºß¤êÊý¤ËÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£ÀµÎ´»á¤â¡Öº£²ó¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ÏÂ¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â¤¤¤º¤ì¤ä¤ë¡£¤À¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£²ÄÇ½À¤Ï¤â¤Ã¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È²»³ÚÀ©ºî¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ëÌ¤Íè¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊµÈß·¡¡ÎÝ¡Ë