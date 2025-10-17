◇プロ野球セ・リーグ CSファイナルステージ第3戦 阪神4-0DeNA(17日、甲子園球場)

阪神の郄橋遥人投手が日本シリーズ進出を決める大事な一戦で圧巻の投球。DeNAに3連勝し日本シリーズ進出を決めました。

郄橋投手は3回、8番・石上泰輝選手から始まる下位打線を全て三振で奪い3アウトとします。さらに4回は2番・桑原将志選手をカットボールで三振、続く佐野恵太選手は3球三振で前の回から5者連続三振を奪いました。

5回は3球で2アウトを奪うと、このシリーズ粘りの打撃を見せている林琢真選手を4球で空振り三振に取り、DeNA打線を思い通りにコントロール。6回は代打・フォード選手のヒット性の当たりをセンター・近本光司選手がスライディングキャッチの好捕、続く蝦名達夫選手のボテボテの難しいゴロは中野拓夢選手がギリギリでアウトにするなどいいリズムで3アウトを奪います。

7回は2番から始まる打線を3者凡退としましたが8回、1アウトから3連打で満塁のピンチを招きます。それでも戸柱恭孝選手をレフトフライとし 、ここで投手交代となると後を受けた石井大智投手が続く打者を三振に奪い無失点で切り抜けました。

打線は初回にランナー1塁2塁から4番・佐藤輝明選手の3ランで先制。3回には大山悠輔選手がタイムリーを放ち4−0で阪神が勝利。CSファイナルステージでDeNAに3連勝し、2023年に優勝して以来の日本シリーズ進出となりました。