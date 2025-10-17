「ウエストがキツくて苦しい！」→【ワークマン】の「楽ちんパンツ」で即解決かも♡

お腹周りが少し気になり始めた……そんな悩みは【ワークマン】が解決してくれるかも。ワークマンでは楽な穿き心地ときれい見えを両立してくれそうなパンツが展開されています。今回はワークマンのテーパードパンツやワイドパンツなど、大人世代も着こなしやすく、オンオフ問わず手に取りやすい「楽ちんパンツ」をご紹介します。

タイツを穿いているみたいに暖かいテーパードパンツ

【ワークマン】「レディースソロテックス(R)使用レイウォームテーパードパンツ」\2,300（税込）

ソロテックス素材を採用したシンプルなテーパードパンツ。こちらの特徴は、なんといっても二重構造になっているところ。起毛素材のレギンスが一体化しており、秋冬の冷たい風から守ってくれそうです。ウエストの後ろ部分はゴム仕様になっており、前側はタックが入っているので腰回りが楽そうなのも魅力。グレージュ、ブラック、ライトベージュと、大人世代が着こなしやすそうなカラー展開です。

上品見えするセンタープレス仕様でオフィススタイルにもマッチ

こちらのパンツはタックインスタイルもサマになりそう。裾に向かって細くなるテーパードシルエットとセンタープレスが上品な印象で、キレイ目にもカジュアルにも合わせやすく、お出かけやオフィススタイルにもマッチしやすいはず。イージーケア機能つきなのも、日常使いに嬉しいポイントです。

丈が選べて着こなしの幅が広がりそうなワイドパンツ

【ワークマン】「レディースソロテックス(R)使用レイウォームワイドパンツ」\2,500（税込）

先ほどと同じくソロテックス素材を使用したワイドパンツ。しわになりにくく、ハリ感のある生地が高見えも狙えそう。こちらもインナーと一体化しているため、これ一本で防寒対策が可能。ブラック、グレーチェック、ブラウンチェックの秋っぽい3種類が展開されています。丈はショート、ロングの2タイプから選べるので、着こなしの幅も広がるはず。

落ち着いた大人の雰囲気を醸し出すブラウンチェック

ブラウンチェックのパンツに黒のタートルネックのセーターを合わせれば、シンプルで落ち着いた大人の印象に。すとんと落ちるワイドなシルエットは、気になりやすい下半身を自然にカバーしてくれそう。ワンツーでもサマ見えしますが、ベルトでウエストマークすると、コーデを引き締めてこなれ感をアップできるのでおすすめです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H