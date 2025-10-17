お父さんが寝ようとすると、ネコたちがベッドに集まって…想像以上に『幸せな光景』が話題「ニャンズ満喫だね」「ネコ使いにしか見えない」
お父さんがベッドに横になると、次々に集まってくる猫たち。それぞれの方法で甘えてくる猫に、猫ちゃんの親代わりという犬までやってきたとか。
その様子に「ワンニャンパラダイスうらやましい」「このままの平和が、いつまでも続きますように」といった声が届いています。
【動画：お父さんが寝ようとすると、ネコたちがベッドに集まって…想像以上に『幸せな光景』】
個性いっぱいに甘える猫たち
YouTubeチャンネル『R村の柴ねこ』にアップされたのは、なんともうらやましいワンニャンパラダイスの様子。
ある日のお父さん宅。ベッドに寝転がると猫たちが集まってきたそう。
最初にお父さんの膝の上へやってきたのは『リタ』ちゃん。リタちゃんの甘え方は独特で、お父さんの周りを行ったり来たり。その後はカメラ係の母ちゃんさんのところにも甘えにいくとのこと。
そんなリタちゃんがかわいらしすぎて、お父さんは強制抱っこしたとか。健気な姿を見たら、ついギューっとしてしまう気持ち、分かります！
その時、遠くから鳴き声が聞こえたそう。その正体は『リサ』ちゃん。お父さんが名前を呼ぶと、クネクネしながら鳴いていたそう。遠くにいながらも甘える姿が独特でかわいらしい！
忍者猫あらわる
気がついたらお父さんの横に『リナ』ちゃんが。リナちゃんはいつも忍者のように現れて、驚かされるとか。そんな時は甘えモードとのことで、お父さんはお膝にのせてお顔をナデナデ。
そこに『リノ』ちゃんもやってきて、リナちゃんと鼻をゴツンとしたそう。次々にお父さんの元へやってきたという猫ちゃんたち。う、うらやましい！！
お父さんの側でじっと見守るようにいる『リム』ちゃん。そしてベッドの上の棚には『リオ』くんが。みんなの名前をお父さんが優しく呼んでいて、猫ちゃんたちは満足そうにしていたとか。
ワンちゃんもやってきた
猫たちのパパという柴犬の『リキ』くんも、「ボクをなでなでして」とやってきたそう。パパさんが「いつも見守りありがとう」となでると、気持ちよさそうにしていたといいます。
その後は『リリ』ちゃんがやってきて、ニャァンと膝の上に。甘えん坊タイムで、お父さんの手にスリスリ。
見守るだけだったリムちゃんも、膝にのってきて、2匹でパパさんに甘えていたそう。今日はリリちゃんとリムちゃんがお父さんと一緒に眠るようです。
まさにワンニャンパラダイスなお父さんの周り。幸せな構図には「次から次へと甘えに来てくれてパパさん幸せですね」「父ちゃんとニャンズたちの癒しのひと時は、大好きで心が温まります」などのコメントが寄せられていました。
YouTubeチャンネル『R村の柴ねこ』では、たくさんの猫ちゃんたちと、柴犬のリキくんの大家族で賑やかな日常がアップされていますよ。
写真・動画提供：YouTubeチャンネル「R村の柴ねこ」さま
執筆：六花
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。