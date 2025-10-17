客「態度が悪い店員ね！」いや、私も客です（汗）親切心で服の場所を教えたら →『最悪の事態』に

道を尋ねられたり、写真撮影をお願いされたりなど、見知らぬ人に話しかけられることが多い人っていますよね。筆者の知人のA子もそのタイプでした。この日も買い物中に他の客から話しかけられましたが、当たり障りなく応答していたA子。しかしなぜかその客に急に怒鳴られてしまい…...！？

勘違いされてる！？

客として買い物を楽しんでいただけなのに、話しかけやすい雰囲気が高じて、店員だと勘違いされてしまったA子でした。勘違いだとわかったら、せめて謝ってほしいものですね。

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：ほりほりほ

FTNコラムニスト：江田愉子

団体職員を経て、ライターに転身。男性が管理職、女性多数が一般職の職場にて、女性と仕事、男女平等参画に関する様々な理想と現実に直面し、それを記事にすることを志す。以来、組織に所属する女性を中心にヒアリングを重ね、女性が生きやすい社会生活に関するコラムを執筆中。