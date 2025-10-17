ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦

米大リーグのドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦に3-1で勝利した。9回は佐々木朗希投手が守護神として登板。きっちり3者凡退で締め、ポストシーズン3セーブ目をマークした。試合終了の瞬間に広がった光景が、ファンの涙を誘っていた。

ドジャースタジアムの熱気が一気に爆発した。9回、「ロウキ」のコールが沸き起こる中で2者を打ち取り、3人目の打者ダービンも追い込んだ佐々木。最後はスプリットだ。空振り三振に仕留めて勝利。その瞬間、ほぼ全員が立ち上がっていたバックネット裏では、絶叫が鳴り響いた。両手を突き上げるファンが続出。佐々木にドジャースタジアムの360度から大歓声が送られていた。

米スポーツメディア「スポーティング・トリビューン」のアラシュ・マルカジCEOが、自身のXでバックネット裏から撮った観客の映像を公開。完全にドジャースの一員と認められたこの一戦に、ネット上の日本ファンも「非常にファンのムードも良いですね」「ドジャースファンの歓声がすごい！」「嬉しくて涙が出ちゃう」「朗希コールで涙出てきた」「佐々木朗希への声援がすごくて涙出るわ」などと感動していた。

大きな期待とともにドジャース入りした佐々木は、先発としては右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りするなど結果を残せず。それでもリリーフとして這い上がり、守護神を務めるまでになった。2年連続のワールドシリーズ進出へあと1勝に迫ったチームの中で、日に日に存在感は大きくなっている。



（THE ANSWER編集部）