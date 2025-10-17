¼ó°Ì¡¦¼¯Åç¤¬J¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ØÂÆ§¤ß¡¡4°Ì¿À¸Í¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·è¡ÄÀººÌ·ç¤0-0¤Î¥É¥í¡¼
¿À¸Í¤È¼¯Åç¤¬ÂÐÀï
¡¡J1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¤Ï10·î17Æü¤Ë2»î¹ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç4°Ì¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0-0¤Î¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Àá¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¬¥ó¥ÐÂçºåÀï¤Ç¤Ï¡¢0-0¤Î½ªÎ»´ÖºÝ¤ËPK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤â¡¢FWÆÁÅÄÍÀ¤¬·è¤á¤é¤ì¤º¤Ë0-0¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼¯Åç¤È¾¡¤ÁÅÀº¹5¤Î¿À¸Í¤ÏÁ°Àá¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç0-1¤È¼êÄË¤¤ÇÔÀï¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿À¸Í¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿1°ÌÂÐ4°Ì¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤Î»î¹ç¤Ï½øÈ×¡¢¸ß¤¤¤Ë¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¿ØÃÏ¤ò²óÉü¤·¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤¦Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÀï¤¤Êý¤ò¸«¤»¤¿¡£Á°È¾Î©¤Á¾å¤¬¤êÁá¡¹¤Ë¿À¸Í¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢MFµÜÂåÂçÀ»¤Î¥¯¥í¥¹¤¬FWÂçÇ÷Í¦Ìé¤Î¸µ¤ØÎ®¤ì·èÄêµ¡¡£¤·¤«¤·¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¼¯Åç¤ÎÆüËÜÂåÉ½GKÁáÀîÍ§´ð¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¿À¸Í¤¬²¡¤·¹þ¤à»þ´Ö¤¬Â³¤¡¢Æ±27Ê¬¤Ë¤Ï¼«¿Ø¤«¤é¤Î¤Ä¤Ê¤®¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éDFÈÓÌî¼·À»¤Î¥¯¥í¥¹¤ËFW¥¨¥ê¥¤¬¥¹¥ë¡¼¡£ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤ÇµÜÂå¤¬¹ç¤ï¤»¤ë¤â¥ß¡¼¥È¤Ç¤¤º¤ËÏÈ³°¤Ø¤È³°¤ì¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¼¯Åç¤ÏÆ±37Ê¬¡¢¤³¤Î»î¹ç½é¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¤Ä¤Ê¤®FW¥¨¥¦¥Ù¥ë¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éDF¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¤¬¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¾å¤Ø¤ÈÈô¤ó¤À¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¼¯Åç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿À¸Í¤¬²¡¤·¹þ¤àÅ¸³«¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¡¢¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¤¬ÁáÀî¤Î²ç¾ë¤ÏÊø¤»¤º¤Ë»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¡£0-0¤ÇÄË¤ßÊ¬¤±¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë