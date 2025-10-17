プロ野球。

中野市出身で横浜DeNAベイスターズの牧秀悟選手が16日、クライマックスシリーズ初となるアーチを放ちました。さらに上田西高校出身、阪神タイガースの髙寺望夢選手もヒットを放つなど県勢が躍動しました。



セ・リーグクライマックスシリーズファイナルステージ。初戦を落とし、阪神の日本シリーズ王手を阻みたいDeNA。同点で迎えた4回、打席にはキャプテン牧秀悟！





左中間へのソロホームランでDeNAが勝ち越し！これが自身、クライマックスシリーズ初めてのホームランに。そして5回には阪神・先発の才木に代わって打席に入ったのは上田西高校出身の髙寺望夢！DeNA先発・竹田のスライダーをうまく拾いライト前ヒット！このシリーズ初ヒットを記録します。しかし、その後、雨の影響で試合が中断。8回、阪神がチャンスをつくると、セ・リーグホームランキングの佐藤輝明。1、2塁間を破り阪神が同点に追いつきます。時間は午後10時を超え延長戦に突入。すると10回。阪神・森下翔太が試合を決めるサヨナラホームラン！DeNAはこれでファイナルステージ2連敗。日本シリーズ進出へ後がなくなりました。