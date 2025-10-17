シンガー・ソングライターの松任谷由実が１７日、都内で自身４０枚目となる新アルバム「Ｗｏｒｍｈｏｌｅ ／ Ｙｕｍｉ ＡｒａＩ」（１１月１８日発売）の爆音先行試聴会＆トークライブを開催した。

旧姓でもある荒井由実として活動していたデビュー当初から現在までの声の記録をＡＩが再構成し、第三のユーミンの声を生成。その声と現在の松任谷由実が共演、共生しながら全１２曲のアルバムを制作した。

ＡＩを使って完成させた作品にユーミンは「全てのエッセンスを注ぎ込むことができた最高傑作です」と満足げ。共に作品を手がけた夫で編曲家の正隆氏は「誰もが自分の声を（ＡＩに）ラーニングできるようになるだろうし、誰でも可能性が広がると思う」と将来を見据えた。

イベントでは２人のプライベートについてもトーク。日常生活ではよくお茶を飲みながら会話を交わしているといい、正隆氏は「四六時中話しています」とうなずいた。

ユーミンが気になった新聞の記事を読み聞かせることで日々のニュースについて議論を重ねることもあるという。正隆氏は「２回に１回は読み聞かせられてる気がしますね」といい、取り上げる記事についてユーミンは「フロントページ（一面）の場合もあるし、全然小さいこともある。様々です」と明かした。

新聞の魅力についても語り、ユーミンは「デジタルだとピンポイントの情報に目が行くじゃないですか。新聞って（記事が）並んでいて『あれをもう一度見たいな』って戻れたりとか、紙の手触りに刺激があるような気がします」と熱弁。ＡＩについての記事にもよく目を通しているといい「毎日のように様々な形でにぎわしてますね」と話していた。