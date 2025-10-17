Mega Shinnosuke、ニューアルバム『天使様†』11月19日リリース決定 「ごはん食べヨ」など話題曲集結
シンガー・ソングライターのMega Shinnosukeが、約1年3ヶ月ぶりとなるニューアルバム『天使様†』を11月19日にリリースすることを発表した。
同作は、4月以降に連続配信された楽曲群の集大成となる内容で、「メロい夢」「禁断少女10」「ナードと天使」などの既発シングルや、テレビアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』オープニング主題歌「ごはん食べヨ」、WEB CMタイアップ曲「今を踊ろう」などに加え、新曲やアルバム限定の「白い墓（slowed+reverb）」を含む全11曲を収録。日常の中で生まれる感情を包み隠さず表現したポップアルバムに仕上がっている。
リリース発表にあわせて、Apple MusicおよびSpotifyにてPre-Add / Pre-Save（視聴予約）がスタートしている。
さらに、来年には全国7都市をめぐるワンマンツアー『Mega Shinnosuke ONEMAN TOUR 2026』の開催も決定。初日は2026年1月10日の福岡・BEAT STATIONで、東京・Zepp Diver Cityでのファイナルまで各地を駆け巡る。
