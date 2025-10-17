三浦大知、ツアー映像を収録したDVD／Blu-rayを12月リリース メイキングや撮り下ろし映像、本人副音声も収録
歌手の三浦大知が、ライブ映像作品『DAICHI MIURA LIVE TOUR 2025 太陽に焼かれて踊りましょう 雨に打たれ歌いましょう』のDVD／Blu-rayを12月17日にリリースすることが決定した。同作には、全国17都市・21公演をめぐった同ツアーのうち、5月1日に開催された千葉・LaLa arena TOKYO-BAY公演の模様を収録する。
【ライブ写真多数】さすが三浦大知！ノンストップで全28曲、迫力のステージショット
映像特典として、リハーサルから本番までに密着したメイキング映像や撮り下ろし映像、さらに三浦本人による副音声も収録。アーティストとして国内外で高く評価されてきた三浦の表現力を余すことなく体感できる作品となる。
また、情報解禁にあわせて三浦の公式YouTubeチャンネルでは、人気曲「Horizon Dreamer」のライブパフォーマンス映像が公開された。ライブの臨場感を伝えるパフォーマンスで、リリースへの期待をさらに高めている。
さらに、2026年1月14日にはアルバム『DJ DAISHIZEN Presents 三浦大知 NON STOP DJ MIX Vol.3』がリリースされることも発表された。三浦の楽曲をノンストップでミックスした人気シリーズの第3弾で、長年三浦とともに活動してきたDJ／マニピュレーター・DJ DAISHIZENが手がける。往年のファンから新たなリスナーまで幅広く楽しめる内容となっている。
三浦は、10月11日、12日の2日間にわたり、京都・平安神宮にて奉納スペシャルライブを開催。同公演は、平安神宮の御鎮座130年記念事業の一環として実施されたもので、全席指定のチケットは即完売、一般販売も数分でソールドアウトとなるなど、注目度の高い公演として話題を呼んだ。
