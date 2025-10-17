京都からアジアへ『MUSIC AWARDS JAPAN SOUND SCRAMBLE』ライブ映像、3週連続で公開
国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN（MAJ）』開催ウィーク内イベントとして、京都・磔磔とKYOTO MUSEで5月21日に同時開催されたオムニバスライブ『MUSIC AWARDS JAPAN SOUND SCRAMBLE supported by 京都芸術大学』の映像が、きょう17日から3週連続でMAJ公式YouTubeチャンネルにて公開される。
【ライブ写真】「君に、胸キュン。」で魅了した岡村靖幸ほか出演者のステージショット
同公演は、京都出身のくるりやストレイテナー、打首獄門同好会といった日本の人気アーティストに加え、Fire EX.、イ・ラン、YONLAPAといったアジアのアーティストが一堂に会したもの。京都芸術大学が後援し、学生も運営サポートとして参加。京都を拠点に、世代、国境を超えた音楽交流の場が生まれた。
映像は17日、24日、31日の午後9時から順次プレミア公開される。なお『MUSIC AWARDS JAPAN』は、来年は東京・TOYOTA ARENA TOKYOでの授賞式開催が決定しており、さらなるスケールアップが予告されている。
■ライブ映像公開スケジュール
【第1週】10月17日（金）午後9：00〜
・Fire EX.（KYOTO MUSE）
・YONLAPA（京都磔磔）
【第2週】10月24日（金）午後9：00〜
・打首獄門同好会（KYOTO MUSE）
・イ・ラン（京都磔磔）
【第3週】10月31日（金）午後9：00〜
・ストレイテナー（KYOTO MUSE）
・くるり（京都磔磔）
