歌手の五木ひろしが１７日、東京・江戸川区総合文化センター大ホールで行われた、日本歌手協会が主催する「第５２回歌謡祭〜歌は世につれ…昭和１００年・戦後８０年〜」に出演。昼・夕公演の両方にまたがって計４曲を熱唱した。

７月に緊急入院し、慢性閉塞（へいそく）性肺疾患と気管支炎の診断を受けたが、それを感じさせない歌声で魅了。完全復活を印象づけた。歌手生活６０周年とあって「好きな歌の道を歩いてこられたことは、本当に本当に幸せ者だと思っております」とかみ締めた。

昼公演では「そして…めぐり逢い」「母の顔」に加え、地元・福井をテーマにした曲で当初予定になかった「こしの都」を歌唱。昨年に北陸新幹線が同県の敦賀駅まで延伸したことに触れ「県民の一人として新幹線がくるのを待っていた。この曲も一生懸命作ってレコーディングした。そのおかげでこの歌は広く大きくヒットした」と振り返った。

夕方の公演では、１９３４年に東海林太郎が歌ったヒット曲「国境の町」を披露。来年に向けて「新しい年は『（芸名が）五木ひろし』になって５５周年なんです。さらに頑張っていく一年にしたい」と意気込んだ。