ÀäÌÇ¤Î¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ëÌîÀ¸Æ°¿¢Êª¤Î¹ñºÝ¼è°ú¤òµ¬À©¤¹¤ë¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¡×¤Î»öÌ³¶É¤Ï15Æü¡¢Æó¥Û¥ó¥¦¥Ê¥®¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¦¥Ê¥®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñºÝ¼è°ú¤Îµ¬À©ÂÐ¾Ý¤Ë²Ã¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¹¤ë´«¹ð¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
EU¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤Ïº£Ç¯6·î¡¢Æó¥Û¥ó¥¦¥Ê¥®¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¦¥Ê¥®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñºÝ¼è°ú¤Îµ¬À©ÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄó°Æ¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó»öÌ³¶É¤Ï15Æü¡¢¡ÖÄó°Æ¤ÎºÎÂò¤ò´«¹ð¤¹¤ë¡×¤È¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¤Ç¹ñºÝ¼è°ú¤¬µ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¦¥Ê¥®¤Ç¤¹¤¬¡¢»öÌ³¶É¤Ï¡¢µ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ë¥Û¥ó¥¦¥Ê¥®¤À¤È¾Î¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ°ãË¡¤Ë¼è°ú¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Í¢½ÐÆþ¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¼èÄù´±¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¼ïÊÌ¤ò¼±ÊÌ¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¦¥Ê¥®¤òµ¬À©ÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äó°Æ¤Ïº£Ç¯11·î¤Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¤ÎÄùÌó¹ñ²ñµÄ¤ÇºÎ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤Î»¿À®¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Àµ¼°¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ç§¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥¦¥Ê¥®¤òÍ¢½Ð¤¹¤ë¹ñ¤ÏÀ¯ÉÜ¤«¤é¤Îµö²Ä½ñ¤Î¼èÆÀ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¼è°ú¤Ë¤«¤«¤ë¼êÂ³¤¤ä¥³¥¹¥È¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï¹ñÆâ¤Ç¾ÃÈñ¤¹¤ë¥¦¥Ê¥®¤Î7³ä¤òÃæ¹ñ¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¬À©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ì¤Ð²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ë·Ò¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£