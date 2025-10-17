Cygamesは、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第16話「世界レベル」のWEB予告映像、先行カット、あらすじを公開した。放送は10月19日（日）16時30分から、TBS系全国28局ネットで予定されている。

第16話では、国際招待G1「ジャパンカップ」を舞台に、世界各国から強豪ウマ娘が集結。中でも凱旋門賞を制したイタリア代表トニビアンカが登場し、“世界最強”の名にふさわしい存在感を放つ。六平は海外勢の情報を探るためベルノに極秘調査を指示し、彼女はその中でとある異質な選手の存在に気づくという。

【ウマ娘】スーパークリークのトレーナー役は嶋村侑が務める…アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第15話の予告映像と先行カット公開

世界を舞台にした新章へ

予告動画のナレーションは藤井泉助（CV：高橋大輔）が担当し、物語はいよいよ世界を舞台とした新章へと突入する。

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』は、Cygamesが展開するクロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』を原作としたテレビアニメで、主人公オグリキャップの活躍を描く。TBS系全国28局ネットで毎週日曜16時30分から第2クールが放送されており、ABEMA・Netflix・U-NEXTなどでも順次配信中。