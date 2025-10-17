「2025ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド」への出場権をかけて、地方競馬およびJRAの若手ジョッキーが争う代表騎手選定競走「2025ヤングジョッキーズシリーズ トライアルラウンドが10月16日、川崎競馬場で行われた。

ダート1500mで行われた第1戦は、長浜鴻緒騎手（JRA）騎乗のアンジェラカフェが直線外から追い込んで勝利。2着は及川烈騎手（浦和）騎乗のベニノレーヴ、3着には上里直汰騎手（JRA）騎乗のオビワンリュウセイが入った。

YJSトライアルラウンド川崎第1戦・アンジェラカフェと長浜鴻緒騎手 (C)NAR地方競馬全国協会

地方勢は谷内貫太がわずか1pt差で首位 JRA勢は横山琉人がリード維持

ダート1600mで行われた第2戦は、谷原柚希騎手（JRA）騎乗のメイワノワが先団から直線半ばで抜け出し勝利。2着は舟山瑠泉騎手（JRA）騎乗のレイニングキング、3着には佐藤翔馬騎手（JRA）騎乗のシュンレツが入った。また、JRAの谷原柚希騎手は、この勝利が嬉しいデビュー初勝利となった。

トライアルラウンド川崎を終えての、東日本地区におけるトライアルラウンドポイントの暫定順位（上位4位まで）は、下記のとおり。

●地方競馬

1位 谷内貫太（大井）37pt

2位 山本大翔（船橋）36pt

3位 宮内勇樹（北海道）32pt

4位 加藤雄真（川崎）30pt

●JRA

1位 横山琉人（美浦）50pt

2位 谷原柚希（美浦）49pt

3位 佐藤翔馬（美浦）41pt

4位 長浜鴻緒（美浦）34pt

YJSトライアルラウンドの次戦は、10月21日(火)に盛岡競馬場と金沢競馬場で行われる。