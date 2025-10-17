¡Ú£×£×£Å¡Û½÷»Ò£Õ£Ó²¦¼Ô¥¸¥å¥ê¥¢¡¡ÆüËÜ³®Àû¤Ç¥Ù¥¤¥ê¡¼¡õ¥é¥¤¥é¤ò·âÇË¤·²¦ºÂËÉ±Ò¡ª
¡¡£×£×£Å¤ÎÆüËÜÂç²ñ¡Ö£×£×£Å¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ç¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡Ê£±£·¡¢£±£¸Æü¡áÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë½éÆüÂç²ñ¤¬£±£·Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢½÷»Ò£Õ£Ó²¦¼Ô¤ÇàÈþ¤·¤¶¸µ¤á¤³¤È¥¸¥å¥ê¥¢¤¬¡¢ÆüËÜ½é³®Àû¤ÇÆ±²¦ºÂ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¹·î¤Ë£×£×£Å¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢º£Ç¯£±·î¤ËÂè£³¥Ö¥é¥ó¥É¡¦£Î£Ø£Ô¤Ç£Î£Ø£Ô½÷»Ò²¦ºÂ¤òÂ×´§¡£¤½¤Î¸å¤âÀª¤¤¤Î»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¡¢£µ·î¤Ë¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Î¥á¥¤¥ó¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÅÅ·â¾º³Ê¤·¡¢£¶·î¤Ë¤Ï£Õ£Ó²¦ºÂ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÂè£³»î¹ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¥Ù¥¤¥ê¡¼¡¢¥é¥¤¥é¡¦¥ô¥¡¥ë¥¥å¥ê¥¢¤ò£³£×£Á£Ù²¦ºÂÀï¤Ç·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È£³¿Í¤Ï´Ý¤á¹þ¤ß¹çÀï¤ò·«¤ê¹¤²¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤òÅ¸³«¡£¤À¤¬¡¢Ä©Àï¼Ô£²¿Í¤Ë°ìµ¤¤Ë½±¤¤³Ý¤«¤é¤ì¡¢£²ÂÐ£±¤Ç¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¶Ë°»¦Ë¡¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¾å¤Ã¤¿¥é¥¤¥é¤ËÆ¬ÆÍ¤¤òÏ¢ÂÇ¤¹¤ë¤È¡¢ÀãÊø¼°¥À¥Ö¥ë¥¢¡¼¥à¡¦¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òßÚÎö¤µ¤»¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï²¦¼Ô¤¬¥Ù¥¤¥ê¡¼¤Ë¥Î¡¼¥¶¥ó¥é¥¤¥È¥Ü¥à¤ò·è¤á¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡¡Æ±²ñ¾ì¤Ï£²£°£²£²Ç¯£±£²·î¡¢Æ±»Ö¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¼ëÎ¤¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ÎºÇ¹âÊö¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¤òÃ¥¤Ã¤¿ÃÏ¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Î¾¹ñ¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò·Ç¤²¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£Âç´¿À¼¤Ë¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¤ë¤È¡¢¥ê¥ó¥°¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£