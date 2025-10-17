「2025ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド」への出場権をかけて、地方競馬およびJRAの若手ジョッキーが争う代表騎手選定競走「2025ヤングジョッキーズシリーズ トライアルラウンドが10月16日、園田競馬場で行われた。

ダート1400mで行われた第1戦は、柴田裕一郎騎手（JRA）騎乗のクラウンオーシャンが中団待機から3、4コーナーで捲りきり、そのまま押し切って勝利。2着は西塚洸二騎手（JRA）騎乗のエールデュヴァン、3着には今村聖奈騎手（JRA）騎乗のアウトサイドベットが入った。

同じくダート1400mで行われた第2戦は、塩津璃菜騎手（兵庫）騎乗のベラジオガルフが向正面から徐々に進出し、4コーナーで先頭に立つと後続を寄せ付けず勝利。2着は土方颯太騎手（兵庫）騎乗のアタリマエ、3着には鷲頭虎太騎手（JRA）騎乗のジュンオーズが入った。

YJSトライアルラウンド園田第2戦・ベラジオガルフと塩津璃菜騎手 (C)NAR地方競馬全国協会

地方勢は松本一心が首位キープ、JRA勢は西塚洸二がリード

トライアルラウンド園田を終えての、西日本地区におけるトライアルラウンドポイントの暫定順位（上位4位まで）は、下記のとおり。

●地方競馬

1位 松本一心（笠松）74pt

2位 塩津璃菜（兵庫）58pt

3位 青海大樹（佐賀）52pt

4位 土方颯太（兵庫）42pt

●JRA

1位 西塚洸二（栗東）72pt

2位 柴田裕一郎（栗東）50pt

3位 大久保友雅（栗東）49pt

4位 今村聖奈（栗東）43pt

YJSトライアルラウンドの次戦は、10月21日(火)に盛岡競馬場と金沢競馬場で行われる。