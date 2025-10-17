YJSトライアルラウンド園田第1戦・クラウンオーシャンと柴田裕一郎騎手 (C)NAR地方競馬全国協会

写真拡大 (全2枚)

　「2025ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド」への出場権をかけて、地方競馬およびJRAの若手ジョッキーが争う代表騎手選定競走「2025ヤングジョッキーズシリーズ トライアルラウンドが10月16日、園田競馬場で行われた。

　ダート1400mで行われた第1戦は、柴田裕一郎騎手（JRA）騎乗のクラウンオーシャンが中団待機から3、4コーナーで捲りきり、そのまま押し切って勝利。2着は西塚洸二騎手（JRA）騎乗のエールデュヴァン、3着には今村聖奈騎手（JRA）騎乗のアウトサイドベットが入った。

　同じくダート1400mで行われた第2戦は、塩津璃菜騎手（兵庫）騎乗のベラジオガルフが向正面から徐々に進出し、4コーナーで先頭に立つと後続を寄せ付けず勝利。2着は土方颯太騎手（兵庫）騎乗のアタリマエ、3着には鷲頭虎太騎手（JRA）騎乗のジュンオーズが入った。

YJSトライアルラウンド園田第2戦・ベラジオガルフと塩津璃菜騎手 (C)NAR地方競馬全国協会

　トライアルラウンド園田を終えての、西日本地区におけるトライアルラウンドポイントの暫定順位（上位4位まで）は、下記のとおり。

●地方競馬
1位　松本一心（笠松）74pt
2位　塩津璃菜（兵庫）58pt
3位　青海大樹（佐賀）52pt
4位　土方颯太（兵庫）42pt

●JRA
1位　西塚洸二（栗東）72pt
2位　柴田裕一郎（栗東）50pt
3位　大久保友雅（栗東）49pt
4位　今村聖奈（栗東）43pt

　YJSトライアルラウンドの次戦は、10月21日(火)に盛岡競馬場と金沢競馬場で行われる。