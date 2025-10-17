地方競馬全国協会（NAR）は、第8回地方競馬ファン投票の結果を発表した。11月3日（祝月）に開催されるJBC2025を記念して行われたもので、投票期間は9月30日から10月14日まで。総投票者数は6445人、総投票数は2万9673票となった。

得票数1位に輝いたのは、兵庫・新子雅司厩舎所属のイグナイター（牡7）で2637票を獲得。本年はサウジアラビアのリヤドダートスプリント（G2）から始動し、5月の兵庫大賞典で地元・園田に凱旋勝利。2年連続のNARグランプリ年度代表馬、JBCスプリント（Jpn1）優勝など、地方競馬を代表する実績を積み重ねている。

【兵庫大賞典】イグナイターが地元凱旋V 約1年半ぶりの勝利で貫禄示す

コリアカップ・ディクテオンと矢野貴之騎手

コリアカップを制したディクテオン

2位は大井・荒山勝徳厩舎のディクテオン（せん7）で1678票。今年9月にはコリアカップ（G3）を制し、地方競馬所属馬として史上初のダート国際グレード競走勝利を飾った。JBCクラシック出走を予定しており、注目が集まる。

3位は川崎・内田勝義厩舎のライトウォーリア（牡8）で1521票。昨年のNARグランプリ年度代表馬は、今年も報知オールスターカップから始動し、大井記念で優勝を飾るなど存在感を示した。

上位10頭は以下の通り。

1位 イグナイター（兵庫）2637票

2位 ディクテオン（大井）1678票

3位 ライトウォーリア（川崎）1521票

4位 ナイトオブファイア（大井）1284票

5位 シンメデージー（高知）1162票

6位 オケマル（兵庫）1037票

7位 ユメノホノオ（高知）964票

8位 ミックファイア（大井）875票

9位 ベルピット（北海道）852票

10位 ムエックス（船橋）766票