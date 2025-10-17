“里香ちゃん”花澤香菜、『呪術廻戦』“悟くん”のメロさに動揺「憂太くんがいるのに！」
声優の緒方恵美、花澤香菜が17日、都内で行われた劇場アニメ『劇場版 呪術廻戦0』復活上映「里香ちゃん応援上映」初日舞台あいさつに登壇。サプライズ登場した悠仁くん、憂太くん、悟くんとの愉快なやりとりを繰り広げた。
【写真】フリルがカワイイ…モノクロドレスで登場した花澤香菜
応援上映であたたまった観客は、大きな拍手と大きな歓声で乙骨憂太の声を演じた緒方、祈本里香の声を演じた花澤を迎えた。緒方が声を発するたびにうっとりとしたため息が漏れる会場。花澤が里香ちゃんの声音であいさつすると、緒方は「いま聞いてわかったと思うんですけど、彼女は加工をしなくてもあの声ができるんですよ！」と強くアピールした。
この日の花澤は、足元がレース風の透け感のあるワンピースに、白のケープを羽織って登場。この姿に緒方は「このケープを着てきたときに『里香ちゃんだ！』って思って」と明かすほど、花澤は見た目からすっかり“里香ちゃんモード”。応援上映が全国5都市で実施されることが発表されると、「大阪に行きたい！」と主張し「大阪に行って、『乙骨、半端ないって！こんなにかっこいいって思わんやん！』って言いたい」と満面の笑みを見せた。
11月7日全国公開予定の『劇場版呪術廻戦「渋谷事変特別編集版」×「死滅回游先行上映」』の話題になると、緒方は「割と戦う声優として生きてきたんですが、動体視力が追いつかないくらい、死滅回遊はそうとうやばい。息をつく暇もないかんじの総集編になっているので」と期待を煽るコメント。司会から「乙骨くん半端ない感じになっていますか？」と聞かれ、花澤は「乙骨くん半端ないって！こんなにかっこいいって思わんやん！」と反応後、「発動しちゃうんでやめてもらっていいですか？」とツッコみ、笑いが起こっていた。
また、イベントには悠仁くん、憂太くん、悟くんの3体の着ぐるみが登場。緒方は「憂太ってそうか、こういう動きをするのかとか、別の意味でドキドキします」と着ぐるみの乙骨にほほ笑む一方、間近で悟くんが目元のマスクをめくりきれいな目を見せつけられ、「きゃー！」と耐えきれず逃げた花澤。「新たな扉が開きそうです」と明かし、「私には憂太がいるんだから…」と言い聞かせていた。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ『劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、11月7日に『劇場版呪術廻戦「渋谷事変特別編集版」×「死滅回游先行上映」』が全国公開予定、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が26年1月より放送される。
【写真】フリルがカワイイ…モノクロドレスで登場した花澤香菜
応援上映であたたまった観客は、大きな拍手と大きな歓声で乙骨憂太の声を演じた緒方、祈本里香の声を演じた花澤を迎えた。緒方が声を発するたびにうっとりとしたため息が漏れる会場。花澤が里香ちゃんの声音であいさつすると、緒方は「いま聞いてわかったと思うんですけど、彼女は加工をしなくてもあの声ができるんですよ！」と強くアピールした。
11月7日全国公開予定の『劇場版呪術廻戦「渋谷事変特別編集版」×「死滅回游先行上映」』の話題になると、緒方は「割と戦う声優として生きてきたんですが、動体視力が追いつかないくらい、死滅回遊はそうとうやばい。息をつく暇もないかんじの総集編になっているので」と期待を煽るコメント。司会から「乙骨くん半端ない感じになっていますか？」と聞かれ、花澤は「乙骨くん半端ないって！こんなにかっこいいって思わんやん！」と反応後、「発動しちゃうんでやめてもらっていいですか？」とツッコみ、笑いが起こっていた。
また、イベントには悠仁くん、憂太くん、悟くんの3体の着ぐるみが登場。緒方は「憂太ってそうか、こういう動きをするのかとか、別の意味でドキドキします」と着ぐるみの乙骨にほほ笑む一方、間近で悟くんが目元のマスクをめくりきれいな目を見せつけられ、「きゃー！」と耐えきれず逃げた花澤。「新たな扉が開きそうです」と明かし、「私には憂太がいるんだから…」と言い聞かせていた。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ『劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、11月7日に『劇場版呪術廻戦「渋谷事変特別編集版」×「死滅回游先行上映」』が全国公開予定、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が26年1月より放送される。