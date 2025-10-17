¹ñÌ±¡¦¿ºÍÕ´´»öÄ¹¡Ö¹õ¤âÇò¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¡×¡ÖÉ½¸½¤¬¤¢¤ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡ØÅê¤²½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤ï¤±¤À¤«¤é¡×¡Ä¶ÌÌÚÂåÉ½¤Î¡Ö¹õÎò»Ë¡×È¯¸À¤Ë¸ÀµÚ
¡¡17Æü¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤¬¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ë¤è¤ë¡Ö¹õÎò»Ë¡×È¯¸À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÏ¡çÖµÄ°÷¡×¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤ë¢ª¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤Î¡Ö´é¤Ä¤¡×¤¬°ìÊÑ¤·¤¿½Ö´Ö
¡¡µ¼Ô¤Ë¡Ö¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤ÏÏ¡çÖµÄ°÷¤ò±þ±ç¤·¤¿¤³¤È¤ò¶ÌÌÚÂåÉ½¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø¹õÎò»Ë¡Ù¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤Ï¡ÖÏ¡çÖ¤µ¤ó¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï²æ¡¹3¿Í¤¬Ï¡çÖ¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢»ö¼Â¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢´´»öÄ¹¿Í»ö¤¹¤é·è¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£É½¸½¤¬¤¢¤ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡ØÅê¤²½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤ï¤±¤À¤«¤é¡£¤½¤ì¤¬´õË¾¤ÎÆ»¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤ó¤À¤ó¤À¤è¤Í¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡£¡È¹õÎò»Ë¡É¤â²¿¤â¡¢¤½¤ì»ö¼Â¤À¤è¡£¹õ¤âÇò¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À¯¼£¤Ï·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊÌ¤Îµ¼Ô¤«¤é¡ÖÏ¡çÖ»á¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é°¸ý¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤·¤½¤¦¼è¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¿´¤«¤éÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤Ï°¸ý¤ò¸À¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï11Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤È¤ÎYouTubeÈÖÁÈ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2016Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ì±¿ÊÅÞ¤ÎÂåÉ½Áª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤¬Ï¡çÖµÄ°÷¤Î¿äÁ¦¿Í¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤ò¡È¹õÎò»Ë¡É¤ÈÈ¯¸À¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA NEWS¡Ë