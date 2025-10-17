SHEGLAMのアドベントカレンダー2025♡ホリデー限定メイクBOX登場

グローバルコスメブランド「SHEGLAM」から、毎年人気を博すアドベントカレンダーの2025年版『Sugar, Spice & Everything Glam Advent Calendar Box』が登場しました。ホリデー気分を高める可愛らしいスイーツモチーフのデザインに、リップやフェイス、アイメイクなどの現品アイテムを12日分セット。日ごとに扉を開けるたび、ワクワクが広がるSHEGLAMならではのメイク体験が楽しめます♡

SHEGLAMのアドベントカレンダーで叶う、華やかな冬メイク

遊び心とトレンドを融合した『Sugar, Spice & Everything Glam Advent Calendar Box』は、ホリデーシーズンのメイクを彩る全12アイテムを収録。

リップ、フェイス、ベース、アイメイクに加え、今回はヘアスタイリングスティックも仲間入り。可愛らしさの中にスパイシーな魅力をプラスし、甘すぎないホリデールックを楽しめます。

ボックスを開けるたび、新しい自分に出会えるような高揚感を感じられるはず♪

キャシードール新作♡うるおい＆セミマット仕上げマットリップ登場

12日間のメイクアップ体験♡アイテムラインナップ紹介

LIPS FOR EVERY MOOD



・Pocket Lip Jam（#Guava Glow）

・Peel Off Lip Liner Stain（#Pinky Promise）

・Lip Dazzler Glitter Kit（#Curtain Call）

Viral Picks! FACE MAKEUP



・Buttery Bliss Blush Stick（#Love Cake）

・Color Bloom Liquid Blush（#Candy Apple）

・Glow Bloom Liquid Highlighter（#Vanilla Frost）

FLAWLESS SKIN MUST-HAVES

・Blur In A Bottle Loose Setting Powder（#Translucent）

・Pore No More Primer

SIMPLE DAILY EYE MAKEUP



・Smoke Clouds Kohl Eyeliner（#Map Out／#On Foot）

・Crystal Jelly Glaze Stick（#Bronze Dust）

・Daydreamer Mini Palette（#Teddy Meringue）

SHEGLAM HAIR



・Locked in Glossy Shine Strong Styling Stick

価格は\13,039（税込）。購入はSHEGLAM公式サイトより可能です。

ギフトにもおすすめ♡SHEGLAMの冬限定ボックス

『Sugar, Spice & Everything Glam Advent Calendar Box』は、ホリデーギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりな限定アイテム。

スイーツのようなキュートなパッケージとトレンド感あるアイテム構成で、開けるたびに笑顔がこぼれそう♡

メイクがもっと楽しくなる、そんな冬限定の特別なひとときをお届けします。

SHEGLAMで、この冬だけの輝きを手に入れて♡

ホリデーの高揚感を毎日感じさせてくれるSHEGLAMのアドベントカレンダー。「Sugar, Spice & Everything Glam」というテーマの通り、甘さとスパイスが絶妙に調和したラインナップです。

お気に入りのコスメを見つけながら、心ときめく12日間を過ごしてみてはいかがでしょうか♪