SHEGLAMのアドベントカレンダー2025♡ホリデー限定メイクBOX登場
グローバルコスメブランド「SHEGLAM」から、毎年人気を博すアドベントカレンダーの2025年版『Sugar, Spice & Everything Glam Advent Calendar Box』が登場しました。ホリデー気分を高める可愛らしいスイーツモチーフのデザインに、リップやフェイス、アイメイクなどの現品アイテムを12日分セット。日ごとに扉を開けるたび、ワクワクが広がるSHEGLAMならではのメイク体験が楽しめます♡
SHEGLAMのアドベントカレンダーで叶う、華やかな冬メイク
遊び心とトレンドを融合した『Sugar, Spice & Everything Glam Advent Calendar Box』は、ホリデーシーズンのメイクを彩る全12アイテムを収録。
リップ、フェイス、ベース、アイメイクに加え、今回はヘアスタイリングスティックも仲間入り。可愛らしさの中にスパイシーな魅力をプラスし、甘すぎないホリデールックを楽しめます。
ボックスを開けるたび、新しい自分に出会えるような高揚感を感じられるはず♪
12日間のメイクアップ体験♡アイテムラインナップ紹介
LIPS FOR EVERY MOOD
・Pocket Lip Jam（#Guava Glow）
・Peel Off Lip Liner Stain（#Pinky Promise）
・Lip Dazzler Glitter Kit（#Curtain Call）
Viral Picks! FACE MAKEUP
・Buttery Bliss Blush Stick（#Love Cake）
・Color Bloom Liquid Blush（#Candy Apple）
・Glow Bloom Liquid Highlighter（#Vanilla Frost）
FLAWLESS SKIN MUST-HAVES
・Blur In A Bottle Loose Setting Powder（#Translucent）
・Pore No More Primer
SIMPLE DAILY EYE MAKEUP
・Smoke Clouds Kohl Eyeliner（#Map Out／#On Foot）
・Crystal Jelly Glaze Stick（#Bronze Dust）
・Daydreamer Mini Palette（#Teddy Meringue）
SHEGLAM HAIR
・Locked in Glossy Shine Strong Styling Stick
価格は\13,039（税込）。購入はSHEGLAM公式サイトより可能です。
ギフトにもおすすめ♡SHEGLAMの冬限定ボックス
『Sugar, Spice & Everything Glam Advent Calendar Box』は、ホリデーギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりな限定アイテム。
スイーツのようなキュートなパッケージとトレンド感あるアイテム構成で、開けるたびに笑顔がこぼれそう♡
メイクがもっと楽しくなる、そんな冬限定の特別なひとときをお届けします。
SHEGLAMで、この冬だけの輝きを手に入れて♡
ホリデーの高揚感を毎日感じさせてくれるSHEGLAMのアドベントカレンダー。「Sugar, Spice & Everything Glam」というテーマの通り、甘さとスパイスが絶妙に調和したラインナップです。
お気に入りのコスメを見つけながら、心ときめく12日間を過ごしてみてはいかがでしょうか♪