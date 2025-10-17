Photo: 照沼健太

AIとアート、そして人間の未来はどこへ向かう？

10月、OpenAI CEOのサム・アルトマンが突如来日し、ギズでもお馴染みの2名のアーティスト、草野絵美さん、真鍋大度さんと「AIとクリエイティビティ」についての対談を行いました。

元アップルのジョナサン・アイヴとタッグを組んでいることが明かされている「OpenAI初のハードウェア製品」についての情報から、AI時代の創造のあり方を考えるヒントまで、気になったポイントを抜粋＆紹介、その意味を考えてみました。

「OpenAIのハードウェア」は、“友だちみたいなAI”を目指す

Photo: OpenAI

ギズ的に最も気になるのは、やはり「OpenAIがどんなハードウェアを作ろうとしているのか？」という話題。

スマホを使うことがラスベガスの大通りを歩くような騒がしさなら、私たちのデバイスは“美しい湖畔の小屋”のように感じられるようにしたい。 by サム・アルトマン

現代のスマホは、通知・広告・SNSの波で「休む暇がない」。サムはそれを“ラスベガスの大通り”にたとえ、対して彼が構想するデバイスは、静かで、背景に溶け込み、必要なときだけ賢く割り込むような存在にしたいと語っています。

AIが、あなたの幸福を本当に気にかける友のように接することを目指している。 by サム・アルトマン

まだプロトタイプの段階にも至っていませんが、この発言はOpenAIの「プロダクト哲学」をはっきりと示していると感じました。描かれるのは「AIが生活のノイズを減らし、静寂の中でそっと寄り添う未来」？

具体的には「ウェアラブルデバイス」となる可能性が高く、イヤホンあるいはメガネ型デバイスなのではないかと想像しさせてくれます。

AIとクリエイティビティ。「AIはあなたを一番よく知る共同制作者」

Photo: 照沼健太

ご存知の通り、あっという間にAIは創作の現場に入り込んできました。その第一線にいる真鍋大度さんは、こう語ります。

AIはコラボレーターだと思います――というか、私のことを誰より知っているので、ツールを超えた存在です。創造性では人間が適する部分とAIが適する部分があり、見極めとバランスが必要です。 by 真鍋大度

AIは、もはやPhotoshopやシンセサイザーのような“機材”や“道具”ではなく、対話しながらアイデアを育てていく相棒になっているというのです。真鍋さんは2010年代から機械学習をアートに応用してきましたが、GPTやSoraといった生成系AIの登場で「創造の時間感覚そのものが変わった」と言います。

サムもこの考えに強く共鳴していました。

新しいアートを想像して、素早く試作し、制作して、すぐにフィードバックを得られるようになる。 by サム・アルトマン

AIはアイデア→試作→完成→改善というループを圧縮し、「創造の速度」そのものを変えていく存在になりつつある。そして、それはもはや”道具”ではなく、人間の感性を刺激する“相棒”になっているというわけです。

「AI＝相棒」論は決して新しいものではありませんが、真鍋さんのような第一線のアーティストの言葉となると重みが違います。

AIと人間の関係性。「AIはエイリアン。でも友達になれる」

Photo: 照沼健太

草野絵美さんが語った“AI観”は、とても日本的で詩的に感じられました。

日本の思考はアニミズムの影響が大きく、テクノアニミズムもあります。コンピュータ／ロボット／回路にも霊性があると捉え、技術を仲間や守護者のように見る。そのためテクノロジーに楽観的な人が多いのだと思います。 by 草野絵美

彼女が紹介したのは「テクノアニミズム」という考え方。あらゆるモノに霊性を見いだす日本的アニミズムを、テクノロジーにまで拡張した視点です。AIも、ただのコードやモデルではなく、“共に生きる存在”として扱われる。だからこそ日本のアーティストは、AIを恐れず親しみを込めて使うのかもしれません。

そしてイベント終盤、草野さんは次のようにAIについて語りました。

AIはエイリアン知性。守護者にも敵にもなれる。大切なのは共存すること。 by 草野絵美

これは『サピエンス全史』で知られるユヴァル・ノア・ハラリら知識人がAIをエイリアンに例えていることを踏まえての発言です。

まったくその通りだと思います。ただ、それは思っているほど奇妙ではありません。3年前に戻って、“3年後には人間より賢い存在と一緒に暮らしている”と言われたら、誰もが“そんなの変だ”と思ったでしょう。でも今まさにそうなっています。 私たちは驚くほど順応的なんです。すでに“異星の知性”と共存していて、それでも人生はほとんど同じように続いています。 世界は大きく変わるでしょうが、“人間である経験”は意外なほど長いあいだ変わらないと思います。私たちは“助けになる友好的なエイリアン”たちと共存することを学んでいく。 そして私の願いは、“他者”の意味や、人間の可能性が年々広がっていくことです。新しいものを生み出し、新しい体験を得て、人生がより豊かに、より深く、より多くの人に開かれていくことを望んでいます。 by サム・アルトマン

クリエイターがAIに望むもの

Photo: 照沼健太

少し順番は前後しますが、トーク後半では、真鍋さと草野さんからより具体的な要望がサムにぶつけられました。

真鍋さんが要求したのは、より速く強力で、もっと制御できて微調整できるツール。作品ごとにツールを自作するプログラマーでもある真鍋さんらしいリクエストで、とくにリアルタイムな反応についてはこだわりがあるように感じられました。

そして草野さんは、日本文化の再現精度について問題提起をしていました。それは、アメリカ文化を生成するのは正確なのに、日本のニッチな文化を再現しようとすると正確さが落ちるというもの。

サムはその課題を認めつつ、解決の方向性を示しました。

一つは事前学習の改良、もう一つは文脈の長さ。どちらも来年末までに改善します。 by サム・アルトマン

AI時代だからこそ“人の物語”が中心であり続ける

Photo: 照沼健太

最後に、このイベントの中でも特に印象に残ったサムの発言を紹介します。

おそらく私たちは、人間が他の人間を気にかけるように深く“配線されている”ことを再確認するでしょう。AIが人間より上手にできることは山ほどあります。けれど、私たちは気にしないんです。 私が子どものころ、IBMがスーパーコンピュータを作り、当時のチェス世界王者カスパロフに勝ちました。そのとき父が言いました。“チェスはもう終わりだ。人間は二度とチェスに興味を持たなくなる。”私もその頃チェスが得意だったので、“もうやめた方がいい、機械が勝つなら意味がない”と言われたんです。 その時は、確かにそう思えました。 でも実際には、今が史上でもっともチェスの人気が高い時代です。しかも、プレイするだけでなく、人間の対局を観ること自体がこれまでになく人気になった。2つのAIが対戦しているのを見たい人なんて、ほとんどいない。 人々は本当に、“人間の側”や“人間の物語”に心を惹かれるんです。私たちは本質的に、他の人間に焦点を合わせて生きている。機械がどんなにすごいことをできても、驚きはするけれど、それほど心を動かされるわけではないんです。 by サム・アルトマン

このトークを通して浮かび上がったのは、AIが「人の代わりになる」ものではなく、「人をより深く理解する共同制作者」になりつつあるということ。

そして「 AIは、人間を置き換えるのではなく、人間の想像力の範囲を広げる相棒である」という視点でした。

サムが語った“湖畔の小屋”のようなデバイスは、まさにそんな視点から作られる2026年（？）最も注目のガジェットとなりそうです。

