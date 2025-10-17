肌悩みが増える40代こそ“成分買い”！ ドラッグストアで買える「ビタミン系化粧品」5選
シミ、シワ、たるみなど肌悩みを複数抱える人が多い40代女性は、美容成分に注目して化粧品を選ぶのがおすすめです。
今回は、手軽に試しやすくリピートしやすい「ドラッグストアで買えるビタミン系化粧品」の中から、40代におすすめの商品を理由とともに紹介します。
▼（1）ビタミンC×トラネキサム酸配合で、シミを防ぐ化粧水
40代のお悩みで上位に挙がる「シミ」。遅れがちなターンオーバーを整えるために、肌あれケアや保湿ケアを行いながら美白ケアを継続して行いましょう。
おすすめは、美白有効成分「高純度ビタミンC」と消炎成分「トラネキサム酸」という2つの有効成分を配合した「肌美精 薬用美白化粧水」。肌あれとシミを防ぎながら、明るく澄んだ肌へと導きます。
保湿成分「うるおいMIX（※1）」も配合されていて、うるおいケアもかなえながらクラシエ独自の「浸透アクアブースト処方」で素早く浸透。ベタつかずに使え、有効成分や美容成分を角質層の隅々にまでしっかりと届けます。
※1：ユズセラミド、コメヌカエキス、シャクヤクエキス
DATA：
肌美精 薬用美白化粧水【医薬部外品】
容量：170mL
価格：税込1430円（※ガイド調べ）
▼（2）跡残りしがちなニキビを防ぐビタミンC配合のふきとり化粧水
ホルモンバランスや乾燥などで繰り返される大人ニキビにお悩みの人におすすめなのが、「オードムーゲ VC 薬用ローション」。
美白有効成分「ビタミンC」と抗炎症成分「グリチルリチン酸二カリウム」を配合したふきとり化粧水で、繰り返しがちな大人ニキビと肌あれを防ぎ、健やかで透明感のある肌へと導きます。
コットンにたっぷりと含ませて優しく拭うようにふきとると、徐々に滑らかな肌に。さっぱりとした使用感ながら保湿力もあり、日焼け後のほてりケアにもおすすめです。
DATA：
オードムーゲVC 薬用ふきとり化粧水【医薬部外品】
容量：160mL
価格：税込1340円（※ガイド調べ）
※2025年10月16日発売予定
▼（3）ピュアレチノールとナイアシンアミド配合のエイジングケア美容液
シワに悩む人が多い40代は、シワ改善と美白の有効成分「ナイアシンアミド（ビタミンB3）」が配合された製品がおすすめです。
「なめらか本舗 薬用リンクル美容液 ホワイト」は、ナイアシンアミドのほか、「ピュアレチノール（ビタミンA）」も配合した美容液。
エイジングケア（※2）に適した大豆「たまほまれ」を使用した豆乳発酵液も配合し、乾燥によるくすみをケアしながら保湿もかなえます。
加齢により肌のターンオーバーが乱れてごわつきが気になる肌もやわらげる乳酸（※3）も配合しており、うるおいを与えながらほぐして滑らかな肌へ。少しとろみのあるみずみずしいテクスチャーで心地よく使えます。
※2：年齢に応じたお手入れのこと
※3：保湿成分
DATA：
サナ なめらか本舗 薬用リンクル美容液 ホワイト【医薬部外品】
容量：50mL
価格：税込1540円
▼（4）話題のPDRNとレチノールを配合した韓国発のエイジングケア美容液
40代の多くが悩む、シワやたるみ、たるみ毛穴などにつながりやすい肌のハリ・弾力低下。スキンケアでのアプローチにおすすめなのは、韓国のコスメブランドであるイニスフリーの「レチノール PDRN アドバンスド セラム」です。
3種のレチノール（ビタミンA）とグリーンティーPDRNを配合し、ハリと輝き、うるおいのある毛穴レスな肌へ。軽やかで伸びやかなテクスチャーで、なじんだ後はもっちりとした感触の肌に整えてくれます。
DATA：
INNISFREE（イニスフリー） レチノール PDRN アドバンスド セラム
容量：25mL
価格：税込4400円
▼（5）気になる部分を集中ケアする部分用パック
クマや頬の毛穴、ほうれい線など目の下に老けを感じやすい40代におすすめなのは、リズムの「ニードルスポットパック スクエア型パック」。スクエア型の高密着ゲルシートで、ピタッと肌に密着します。
ボルフィリンや2種のビタミンC、5種のペプチド、ヒアルロン酸などを配合し、これらの美容成分を届けるための注入（※4）型美容針（※5）を採用。美容成分を肌の隅々にまで届け、ハリに満ちた肌へと導きます。
※4：角質層まで
※5：角質層まで スクラブ剤：加水分解カイメン
DATA：
RISM（リズム） ピコレーザーニードルスポットパック（スクエア型）
容量：10枚入り
価格：税込990円
若々しく健やかな肌を育むためには、紫外線や乾燥、摩擦などの刺激を防ぎながら、自分の肌悩みに合った化粧品をコツコツと使い続けることが大切です。
質のいい睡眠やバランスの取れた食事、運動なども心掛けましょう。
▼遠藤 幸子プロフィール
美容雑誌、Webメディアを中心に活動する美容ライター・研究家。2011年にアットコスメ公認ビューティストに認定されたことを足掛かりに活動を開始し、美容コラムを執筆する傍ら、テレビやラジオなどへのメディア出演、コスメブランドの広告制作にも携わる。
(文:遠藤 幸子（化粧品・コスメガイド）)
