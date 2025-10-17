マイメロディの「透明キラキラマスコット」がカプセルトイに登場！ 50周年を記念したデザイン全6種
マイメロディをモチーフにした「透明キラキラマスコット」が、10月中旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。
【写真】ウインク姿やたれ耳スタイルも！ キュートなラインナップ一覧
■カラフルなビーズが透けてかわいい
今回登場するのは、2025年で50周年を迎えたサンリオのマイメロディが、クリア素材のマスコットになったカプセルトイ。
ラインナップは、「ピンク」、「ピンク＆ブルー」、「ブルー」、「たれ耳ピンク」、「グリーン」、「イエロー」の全6種類で、いずれもクリアな素材のマスコットにキラキラビーズがぎゅっと閉じ込められている。
また、振るとシャカシャカ音が鳴る仕様も満喫可能。マイメロディの大切なアニバーサリーを記念したデザインが採用されており、マイメロディファンやコレクターにも必見のマスコットだ。
