少子化に伴い県立高校の定員割れが進むなか、高校の在り方を考える情報交換会が太田市内で開かれ、小規模化の課題などについて話し合いが始まりました。

この情報交換会は、少子化などを踏まえた県立高校の在り方について地域とともに検討を進めようと、県教育委員会が開いたものです。県内を８つの地区に分けて実施します。初回の１６日は、太田・館林・邑楽地区で、地元の市長・町長や学校関係者など約５０人が参加しました。

情報交換会では、太田・館林・邑楽地区で中学校の卒業見込み者数が、２０２６年３月の３６６４人から２０４０年３月には２０５３人と、４４％減る見通しが示されました。また高校の１学年当たりの平均学級数は、２０２６年度の４．７学級から２０４０年度は２．６学級まで縮小する想定も説明されました。

こうした高校の小規模化により、生徒の学びの機会の減少や進路選択に影響が出るとし、県教委では今後、地元の関係者らの要望を踏まえて、有識者を交えた検討会を設置する方針です。

なお、情報交換会は今月２１日に伊勢崎・佐波地区で、他の地区については来月以降順次開催するとしています。