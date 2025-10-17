◆みやざきフェニックス・リーグ ソフトバンク4―6くふうハヤテ（17日、ひなたひむか）

ソフトバンクからくふうハヤテに派遣中の育成2年目、佐倉俠史朗内野手（19）が、ホークス相手に無安打ながら次につながる対戦を振り返った。

この日は「5番三塁」でフル出場。2回の第1打席では二ゴロ、3回は右飛。6回には津森宥紀に空振り三振に倒れ、8回は四球を選んだ。快音こそ響かなかったが「内容は悪くなかった。打てなかった割につかめたものがあった」と語った。

その一つが津森との対戦。空振り三振だったが「真っすぐが速い上に、シュート気味に動いてくる。1軍の投手を知れたことはよかった」とうなずく。もう一つは配球だ。マスクをかぶった渡邉陸の配球は、佐倉が狙っていた球と異なったことから「頭を使って野球をすることももっと大事にしていかないと」と語った。

斉藤和巳3軍監督（47）は「スイングも動きも変わらずやっている。打席内容はそんなに悪くなかった。1軍クラスの津森の球をどうはじき返すかが彼の課題。そういうピッチャーと対戦できたことはよかった」と話した。

この日は無安打だったが、同リーグは好調の佐倉。10試合に出場し打率3割7分5厘、3本塁打、13打点を残している。毎朝素振りを欠かさず、夕方からはウエートトレーニングで追い込む。「来年のためにしっかりやっておこう」と強調。その上で「この期間、2軍レベルの投手からどう長打を打つか、考えることが楽しい」と充実した表情を見せた。福岡・九州国際大付高では高校通算31本塁打の左の強打者。才能が開花する日が待ち遠しい。（浜口妙華）