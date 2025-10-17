¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼þÅìÍ¤µþVSÆüËÜ¥Ï¥à°ËÆ£Âç³¤¡¡2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Î¶¯Îõ¤ÊÅê¥´¥í¤ËÎ¾¼Ô»×¤ï¤º¾Ð¤ß
¡¡¢¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡Âè3Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê17Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼þÅìÍ¤µþ¤¬2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à°ËÆ£Âç³¤¤Î¹¥Êá¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡9·î20Æü°ÊÍè¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£3²ó¤Î1ÂÇÀÊÌÜ¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à°ËÆ£Âç³¤¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¤ë¤â¡¢°ËÆ£¤¬ÂÎ¤ò¤Î¤±¤¾¤é¤»¤Ê¤¬¤é¹¥Êá¤·¡¢Åê¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡5²ó¤Î2ÂÇÀÊÌÜ¤â150¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¥»¥ó¥¿¡¼Êý¸þ¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â°ËÆ£¤¬ÁÇÁá¤¯È¿±þ¤·Êáµå¡£°ìÎÝ¤Ë¥È¥¹¤·½ª¤ï¤ë¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¤È¾Ð¤¤¡¢ÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¼þÅì¤Ë¤â»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£