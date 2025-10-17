今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。「“携帯電話窃盗団”を摘発 ロンドンで窃盗相次ぐ」についてです。

◇

イギリス・ロンドン警視庁が公開した映像。男を車から引きずり出すと地面に押しつけ手錠をかけます。逮捕された男の車の後部座席には。何台ものスマートフォンがありました。

男はなぜこれほどスマホを所持していたのか。その理由を、街中の防犯カメラが捉えていました。

スマホを見ながら歩く女性。背後から突然、バイクに乗った2人組が一瞬でスマホを奪い去りました。

別の場所でも、バイクに乗る人物が女性に近づき、スマホを奪い走り去りました。

ロンドンでは近年、携帯電話の窃盗が相次いでいて去年1年間で盗まれた数は8万台以上。そのためロンドン警視庁は、イギリス史上最大規模で窃盗団の摘発を実施したのです。

これまでに46人を逮捕し、数千台の携帯電話を押収。盗まれた携帯電話の多くは海外に密輸されていて、中国には過去1年間で最大4万台が渡ったということです。

ロンドン警視庁は、携帯電話メーカーにも盗難端末の無効化などの対応を求めています。