今、インスタグラムやXなどのSNSで「なりすまし」の偽アカウントが問題となっています。

特に注意が必要なのが、著名人などになりすましてうその投資話を持ちかける詐欺。騙されないためのキーワードはあの「いかのおすし」です。

MBCタレントのなりすましアカウントも…

MBCタレントの野口たくおさん。SNSで日々の番組の裏話や出来事をアップしています。

ところが、今年6月ごろ。

（野口たくおさん）「『野口さん、偽アカウントが出てますけど、これ野口さんではないですよね？』と話を聞いて。インスタグラムの顔やプロフィールなどまったく僕と同じものがアップされていて、投資話を持ちかけているというのを実際に見た」

野口さんのアカウントによく似たインスタグラムの「なりすましアカウント」。右が野口さん本人のアカウントで、左は「なりすましアカウント」です。

本物のアカウントはアカウント名が「takuo．」となっていますが、なりすましアカウントでは「takuo」となり、ドットがついていません。

しかし、プロフィールの文章や顔写真などは同じで、一見、見分けがつきません。

なりすましアカウントをフォローしてみると…

（記者）「野口さんのなりすましアカウントをフォローしたところ、このようなメッセージが送られてきました」

「注目株、上昇株情報、トレードスキルなどを無料で共有します」という投資を勧めるメッセージです。

なぜか「66」と返信するように求められ、試しに返信すると、年齢やLINEの名前、またはLINEのQRコードをたずねるメッセージが。無視していると、返信を催促する文言が送られてきました。

野口さんのまわりでは、このなりすましアカウントをフォローしたことで、投資を勧める不審なダイレクトメッセージを受けた人が20人ほどいるといいます。幸い、被害に遭った人はいませんでした。

SNSの利点を悪用…

（野口たくおさん）

「実際、僕の友人に金融関係に詳しい人がいて、（なりすましから）来たから本当に僕かと思って返信したら投資話が来て、『あれっ、たくお投資始めたのかい』と」

「簡単にアカウントを作ることができるのがSNSの利点ではあるが、こういう風に悪用されたら、たまったもんじゃない」

県警によりますと、県内ではこうしたSNSを利用した詐欺被害が今年8月末時点で167件と、去年を上回るペースです。被害額もおよそ11億8700万円で、およそ9700万円増えています。

こうした中、県警が詐欺に遭わないために呼びかけているのが…「いかのおすし」です。

SNSで詐欺にあわないための「いかのおすし」とは？

「いかのおすし」といえば、警視庁などが考案した子どもを犯罪から守るための合言葉。行かない、乗らない、大声でさけぶ、すぐ逃げる、知らせる、の頭文字を取っています。

では、SNSで詐欺にあわないための「いかのおすし」とは？考案した県警・高速道路交通警察隊の坂口洋介警部補（49）に聞きました。

（県警・高速道路交通警察隊 坂口洋介警部補）

「『い』は行かない。相手の言うままにATMに行かない。『か』は買わない。相手の言うままに電子マネーやプリペイドカードを買わない。『の』は乗らない。うまい話には絶対に乗らない。『お』は押さない。怪しいサイトやURLを絶対に押さない。そして、このようなおかしなことがあったら、『すし』すぐ知らせる。警察や家族にすぐ知らせてください」

坂口警部補は今年3月まで錦江警察署で地域交通課長を務めていました。

地域で多額の詐欺被害に苦しむ人の存在を知り、SNSの「いかのおすし」を思いつきました。

（県警・高速道路交通警察隊 坂口洋介警部補）

「私と同じくらいの年代（40～50代）が詐欺の被害に遭った。私たちが一生かけて貯めるようなお金を一瞬にして奪われたので、高齢者もだが、年代・年齢問わずにスマートフォンやSNS、インターネットを利用する方は、被害に遭う可能性があると思って」

巧妙化する詐欺の手口。「い・か・の・お・す・し」を心にとめてSNSとつき合うことが大切です。

MBCの番組名やアナウンサー、タレントの名前を使ったSNSの偽アカウントは、複数確認されています。MBCや本人には一切関係ありません。

番組や出演者の正しいアカウントは、MBCのホームページでご確認いただけます。

