『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』プロモーション映像&入場者プレゼント第1弾解禁
11月7日公開の『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』のプロモーション映像が17日、解禁され、あわせて、入場者プレゼントが第1弾〜第4弾まで実施されることが決定した。
【動画】公開された『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』プロモーション映像
芥見下々による『呪術廻戦』は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）で6年半にわたる連載が完結し、シリーズ累計発行部数1億部（デジタル版含む）突破する大人気コミック。2020年10月から21年3月までテレビアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』は、全世界興行収入265億円の大ヒットを記録。テレビアニメ第2期となる「懐玉・玉折／渋谷事変」が23年7月から12月まで放送され、国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。さらに『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』が25年5月30日に公開、『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映が10月17日に公開され、待望のテレビアニメ第3期「死滅回游 前編」が2026年1月より放送開始することが決定し、ますます盛り上がりをみせている。
この度解禁となったプロモーション映像は、多くの人を助けることができなかったと地面に頭を打ちつけ、激しく自分を責める虎杖の姿から幕を開ける。映像内では、TVアニメ第2期「渋谷事変」EDテーマとなる羊文学の「more than words」にのせ、虎杖と脹相の激しくぶつかり合う姿や、伏黒と甚爾の死闘の様子が描れている。
真希や棘、パンダ、東堂など呪術高専の仲間や、七海、冥冥そして、釘崎と真人の決死の戦いなど、それぞれの想いとともに呪術史上最大の激闘に立ち向かう呪術師たちの姿も。さらに、刀を手に「ごめんね。虎杖くん」と虎杖の前に現れる乙骨の姿も描かれ、「死滅回游 先行上映」への期待が高まる映像となっている。
さらに本作『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』の中では、テレビアニメ第2期「渋谷事変」OPテーマ・KingGnu「SPECIALZ」とEDテーマ・羊文学「more than words」の2曲がフルバージョンで使用され、劇場ならではの環境で楽しめる。
また、入場者プレゼント第1弾は、劇場版公開を記念して、原作者・芥見下々が描きおろした虎杖、五条、乙骨の3人が描かれた A5サイズのビジュアルボード。11月7日から配布される。
さらに10月24日には全国5大都市で『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映の応援上映を実施することが決定し、WEBにて応援上映の心得を紹介したガイドムービーも公開。『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映のカットが用いられた特別な映像とともに、特級過呪怨霊・祈本里香が6つの心得を説明。映像内では、学校の校舎から飛び出す里香の姿や、高専のグラウンドで真希に木刀で殴られる乙骨、教室で乙骨がいじめられていると思い姿を現した里香と、そんな里香に焦る乙骨、真希、棘、パンダの姿も描かれている。
