145文字の会社名に2253語で構成された名前など、驚くべき”長すぎる”ものが存在します。一方で、ひらがな一文字の”短すぎる”社名も…世の中にある『長すぎるもの』と『短すぎるもの』を徹底調査しました！

【写真で見る】145文字“長すぎる社名” 名刺も折り畳みタイプに…

長すぎる社名 今は「4文字」に

長すぎる会社名をご紹介します。



「株式会社あなたの幸せが私の幸せ

世の為人の為人類幸福繋がり創造

即ち我らの使命なり

今まさに変革の時

ここに熱き魂と愛と情 鉄の勇気と

利他の精神を持つ者が結集せり

日々感謝喜び笑顔繋がりを

確かな一歩とし地球の永続を約束する

公益の志溢れる我らの足跡に歴史の花が咲く

いざゆかん浪漫輝く航海へ

ホールディングス」





「ん株式会社です」ん?? 短すぎるメリットも

145文字の名前から今はたった4文字の株式会社「サブスク」になったということです。

東京・銀座で美容室を経営する「ん」株式会社は、1文字の短すぎる社名です。



社名の由来は、▼人間の内面（知識・人間性）と、▼外面（技術・所作）を兼ね備えた美容師へということで、内面・外面を自然数のNに例え、N+N=「ん」にたどり着いたということです。

ただ、社名が短すぎることで…

電話の際に「ん株式会社の〇〇です」名乗ると、相手からは100%「ん?」と言われ、「ひらがなの『ん』一文字です」と説明するまでがお決まりで、一度で覚えてもらえるというメリットもあるといいます。

たった26文字の校歌

短すぎるものはほかにもあります。

和歌山市紀之川中学校の「校歌」はたった26文字。

市内に“和歌の聖地”があるため、「五・七・五・七・七」の校歌を長く歌い継いでいるということです。

校歌が短すぎることで、▼音楽の授業の発声練習に使える、さらに、▼同窓会で歌いがちだということです。覚えやすいですからね。

5段の“短すぎるエスカレーター”も

神奈川・川崎モアーズの“短すぎるエスカレーター”はギネス世界記録に認定されています。



▼高さ83.4cm、▼段数5段、▼所要時間 約8秒



構造上、全体をエスカレーターにできなかったので、“短すぎるエスカレーター”となり、「プチカレーター」として国内外から注目されているといいます。