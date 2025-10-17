毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。10月19日（日）の放送は、森本慎太郎（SixTONES）と行く千葉県流山市の旅！

■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！

森本が待っていたのは「一茶双樹記念館」。趣のある日本家屋の縁側で座禅を組んで待つ森本に、兼近がかけた言葉は「おー、来やがった！」。普段から仲が良いという3人の旅は楽しくなりそうな予感しかしないが、まずは縁側に座ってのタイトルコールで「メシドラ」スタート！

本日最初は今年3月にオープンしたばかりの「流山市白みりんミュージアム」。みりん色？の制服を着た館長に案内して頂きみりんの歴史を学ぶ3人。その後「ソフトクリーム界のフェラーリ」で作ったという白みりんソフトクリームを頂いたり、マイみりんを作ったりしてミュージアムを満喫する3人。

「ラーメン・寿司・焼肉」が好きだという森本と次はラーメン屋さんを目指す3人だが、満島の「ラーメン狙うんだったらまずその近くまで行って、美味しそうな団子屋さん寄って良い？」との問いかけに、森本の答えは「ああ！団子いい！」。

という訳で、まずは団子屋さんを目指す3人の車中での話題は森本が今ハマっている事。「今年から本格的にサーフィンを始めた」と森本。「高校生ぶりに始めた」と語る森本は、小学校3年生の時からジュニアとして活動していたのでガッツリ部活に入ることはできなかったが「色んな部活に顔出して身体動かしながら、弾けながらやってて、で高校入ってサーフィンに出合った」と語る。「でもやっぱ環境がデカいっすよ。周りの大人たちが許してくれたり怒りながらも自由にさせてくれた、そういう環境のおかげで俺がどんどん作られたって感じですね」と当時を振り返る。

3人がやってきたのは「だんご屋本舗楓」。ここでお団子など計5品を購入してお店を出ると「何これ？ちょっと気になる！」と看板に惹かれて今度は地元で大人気のサンドイッチ屋さん「coloré サンドウィッチ初石駅前店」に立ち寄ることに。

ここでオーダーした料理を待つ間の話題は再びサーフィンについて。「やっぱ俺サーフィンがすごい好きで、波待ちしてるのもすごい好きなんですよ」という森本。「前に仕事がすごくしんどい時に海に行って8時間くらいボケっとして、風浴びて、夕日見て帰るとかしてた」という森本。この後、流山で流れて流れて、流れに身を任せていた3人はサンドイッチの美味しさに大満足。

3人がやっとたどり着いたのは、こだわりの鶏がらで作るスープが自慢の「麺屋黒澤」。鶏白湯そばや特製手揉み中華そばのあまりの美味しさにテンションの上がりきった3人は、ここから嘘と本当の境界が曖昧な悪ふざけの世界に突入する。この世界では3人の本名はそれぞれ「林剛希」「武方芳雄」「マン島マン之介」で日本は「小指の爪」と呼ばれており森本が最近行った世界遺産は南米の「悪魔の喉笛」。そして、兼近がチュニジアで行ったのは「チュニジアの血まなこ」「片鼻のこうもり」らしい。この流れで兼近がSixTONESの異名を「屍の舞踊」と命名するもこれは断固却下。

「café すいかずら」で熱烈歓迎を受けながら飲み物をテイクアウトして3人が向かったのは「流山バッティングセンター」。ここで本日の旅の代金を誰が支払うか決めるゲームをすることに、本日はストラックアウト対決！兼近、満島、森本の順で挑戦するが勝負は予想以上の大混戦。白熱するゲームの行方は森本の最後の1投にゆだねられる。ゲームに負けて本日のお支払いをするのは果たして誰？

