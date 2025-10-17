宮野真守が、11月19日に発売する8thアルバム『FACE』より、先行配信第3弾「Mirror」を本日配信リリースした。あわせて、MVも公開となった。

「Mirror」は、宮野真守の楽曲を数多く手掛ける盟友・styが担当。8thアルバムのリード曲にもなっており、歌詞には様々なジャンルに跨り活躍を続ける宮野のこれからの決意表明ともとれるような内容に仕上がっているという。MVは全編ダンス映像となっており、ダンサーを引き連れた非常にパワフルで見どころ満載の内容になっているとのこと。2つの世界がエフェクトとともに描かれ、それぞれの衣装やシチュエーションなど何度見ても楽しめるため、ぜひ繰り返し見てほしい。

アルバムには宮野の変幻自在で多面的な魅力が凝縮されており、ジャケット写真はアシンメトリーなアートメイクや自分自身と向かい合う二人の宮野真守の姿から、多彩で多面的な宮野真守のエンターテインメント性が見て取れるに内容となっているという。初回限定盤・通常盤で異なったアプローチのジャケット写真になっているため、それぞれの良さを楽しんでほしい。

11月22日からは＜MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 〜VACATIONING!〜＞と銘打ったライブツアーが開催される。すでに発表されている国内3カ所のチケットプレオーダー現在受付中。こちらのチケットは誰でも申し込めるチケット先行受付となるため、ぜひチェックしていただきたい。

◾️先行配信第3弾「Mirror」 作詞・作曲・編曲：sty

配信：https://lnk.to/MM_Mirror

◾️8thアルバム『FACE』

2025年11月19日（水）発売

予約：https://lnk.to/MM_8thAL_release ○初回限定盤（CD+Blu-ray）

\4,950（税込）フォトブック封入＆スペシャルケース仕様 ○通常盤（CD Only）

￥3,630（税込）

※収録内容などは後日お知らせ ▶先行配信第2弾「R.P.G」

https://sndo.ffm.to/6pdxrqq

作詞：SHOW 作曲：Dirty Orange・SHOW 編曲：Dirty Orange

9月12月（金）より各音楽サービスにて配信開始 ▶先行配信第1弾「ジャンプしてみて」

https://lnk.to/MM_JumpShiteMite

作詞：森田和樹 作曲：森田和樹・EFFY 編曲：EFFY

各音楽サービスにて配信中

◾️＜MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 〜VACATIONING!〜＞ 2025年

11月22日（土）開場 17:00 開演 18:00 会場 宮城・ゼビオアリーナ仙台

11月23日（日）開場 15:00 開演 16:00 会場 宮城・ゼビオアリーナ仙台 11月29日（土）開場 17:00 開演 18:00 会場 兵庫・神戸ワールド記念ホール

11月30日（日）開場 15:00 開演 16:00 会場 兵庫・神戸ワールド記念ホール 12月13日（土）開場 17:00 開演 18:00 会場 神奈川・横浜アリーナ

12月14日（日）開場 15:00 開演 16:00 会場 神奈川・横浜アリーナ ※海外公演（上海・台北）の詳細は後日お知らせいたします ・チケット料金

12,100円（税込）

チケット配信一覧：https://tix.to/MM_VACATIONING