グソクムズが、4枚目のアルバム『SCRATCH』のリリース直前の11月2日に、タワーレコード 吉祥寺パルコ店・HMV record shop コピス吉祥寺・World Kitchen BAOBABの吉祥寺にある3店舗を巡る＜吉祥寺ミニツアー＞を開催することを発表した。

グソクムズのホームタウンである吉祥寺を巡る今回のインストアイベントは、アルバムのリリースを記念して開催されるもの。タワーレコード 吉祥寺パルコ店は吉祥寺PARCO屋上イベントスペース、HMV record shop コピス吉祥寺は店内特設スペースにて、それぞれミニライブと特典会の開催を予定している。なお、対象期間中にアルバムを店舗で予約した方に優先入場券が配布されるが、ミニライブには優先入場券なしでも参加可能なため、この機会に是非足を運んでほしい。

また、グソクムズの最新シングル「いっつも」のMVでも登場するWorld Kitchen BAOBABでのライブはタワーレコード 吉祥寺パルコ店・HMV record shop コピス吉祥寺のいずれかの店舗で特典会に参加した方に「BAOBABスペシャルライブくじ」を入場券として配布。“優先入場券”を引いた方はライブ入場確約、“入場券”は優先入場の後に先着で入場可能となっている。

また、既に解禁されていたHMV record shop 渋谷 1F特設スペースで開催される＜LEE YUNI Solo Exhibition”NOWHERE”グソクムズスペシャルライブ＞の詳細に加え、名古屋にある新星堂 アスナル金山店でのインストアイベントの開催も同時に解禁となった。インストアイベントは今後も随時追加されていくということなので、グソクムズ Official HP内のインストア詳細ページをチェックしてほしい。

さらに、11月1日からはタワーレコード 吉祥寺パルコ店・HMV record shop コピス吉祥寺に加え、ディスクユニオン吉祥寺店も合わせた3店舗でアルバム「SCRATCH」が発売日前に全曲試聴可能な試聴機の設置も決定した。こちらもホームタウン・吉祥寺限定のキャンペーンとなっており、アルバムリリース前に楽曲を聴くことができる、リスナーに喜ばしい企画となっている。

◾️＜吉祥寺ミニツアー＞ インストアイベント詳細ページ：https://www.gusokumuzu.com/news/SCRATCH_INSTORE

◾️4thアルバム『SCRATCH』

2025年11月5日（水）リリース CD・アナログ盤（レコード）・配信 同時発売

・完全生産限定盤（アナログ盤）：\4,200（税込）KSJL-6242

・通常盤（CD）：\3,600（税込）KSCL-3620 ◆収録曲

1.ぼくらしあわせ

2.あぶないルール

3.それは恋に違いない

4.また咲く花

5.いっつも

6.艀

7.ご機嫌な雨

8.言葉の先

9.ハートのブギー

10.春の歌

11.もうわんていく ・早期予約特典：「SCRATCH」宛名サイン入り 限定アザージャケット

・早期予約カート：https://gusokumuzu.lnk.to/SCRATCH_early ▲「SCRATCH」宛名サイン入り 限定アザージャケット ◆店舗別特典

Amazon.co.jp: メガジャケ

楽天ブックス: グソクムズ オリジナルポストカード

セブンネット: グソクムズ オリジナルピック

TOWER RECORDS: 「SCRATCH」ジャケットミニステッカー

応援店: グソクムズ オリジナルロゴステッカー

◆通常予約カート: https://gusokumuzu.lnk.to/SCRATCH_PKG

◾️＜グソクムズ “SCRATCH TOUR 2026”＞ 2026年1月31日（土）

会場：京都 磔磔

出演：グソクムズ

open 16:30 / start 17:00 2026年2月7日（土）

会場：仙台 FLYING SON

出演：グソクムズ

open 17:00 / start 17:30 2026年2月21日（土）

会場：名古屋 TOKUZO

出演：グソクムズ

open 16:30 / start 17:30 2026年3月8日（日）

会場：札幌 KLUB COUNTER ACTION

出演：グソクムズ

open 17:30 / start 18:00 2026年3月14日（土）

会場：岡山 CRAZY MAMA 2nd Room

出演：グソクムズ

open 16:30 / start 17:00 2026年3月15日（日）

会場：福岡 The Voodoo Lounge

出演：グソクムズ

open 17:30/ start 18:00 2026年4月4日（土）

会場：東京キネマ倶楽部

出演：グソクムズ

open 15:00/ start 16:00 ・一般TICKET：4,700円（税込）

・U-23 TICKET：3,000円（税込）

スタンディング/入場時別途ドリンク代

※名古屋公演のみ：全自由/別途オーダー必要

・2F指定席：5,700円（税込）

※4/4キネマ倶楽部のみ/入場時別途ドリンク代

※枚数制限：4枚まで

※年齢制限：未就学児童入場可。ただし4歳以上チケット必要。

※U-23 TICKETをご購入のお客様には入場時に身分証をご提示いただきます。

※U-23 TICKETの入場はスタンディングの後になる可能性がございます。 ・2次プレリザーブ 10月9日（木）11:00〜10月21日（火）11:00

https://w.pia.jp/t/gusokumuzu-ks/

・プレリクエスト2次 10月10日（金）12:00〜10月19日（日）23:59

https://l-tike.com/gusokumuzu/

・先着先行 10月18日（土）10:00〜11月3日（月）18:00

https://eplus.jp/gusokumuzu/