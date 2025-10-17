ÅÚ´ôÈ»°ì¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJUMBLE!!¡Ù¤è¤ê¡Ö¥È¥¤¡¦¥Õ¥ì¡¼¥à¡×MV¸ø³«¡£2026Ç¯Âçºå¡¦Åìµþ¤Ë¤Æ¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡õFC¸ÂÄê¥Ä¥¢¡¼¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê¤â
ÅÚ´ôÈ»°ì¤¬¡¢2025Ç¯11·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJUMBLE!!¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡Ö¥È¥¤¡¦¥Õ¥ì¡¼¥à¡×MV¤Î¥ï¥ó¥³¡¼¥é¥¹¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ãÅÚ´ôÈ»°ì2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäµÇ°¥é¥¤¥Ö2026¡Ê²¾¡Ë¡ä¤¬2026Ç¯2·î28Æü¤ËÂçºå¡¢2026Ç¯3·î14Æü¤ËÅìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ·èÄê¡£¹ç¤ï¤»¤ÆÂçºå¤Ç¤ÏFC¸ÂÄê¥Ä¥¢¡¼¡õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
◾️2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJUMBLE!!¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë
È¯Çä¸µ¡¦ÈÎÇä¸µ¡§¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó
¢¨³ÆÈ×¤Î»ÅÍÍ¡¦ÆÃÅµ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤ÏÍ½¹ð¤»¤ºÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢þ¤¤ã¤Ë¤á¹ë²ÚÈ×
ÉÊÈÖ¡§SCCG000000177
²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ 11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÆÃ¼ìÆâÍÆÆÃÅµ¡§
»ÅÍÍ¡§»ÅÍÍ¡§¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥Ü¥Ã¥¯¥¹»ÅÍÍ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈA
¡¦¹ë²Ú7ÂçÆÃÅµ
±ÇÁüÆÃÅµ¡§
¡É½Âê¶ÊMusic Video
¢Jacket Making Movie
£MV Making Movie¡¡
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁüÆÃÅµ¡§
¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖÌóÂ«¤ÎOverture¡×MusicVideoÂ¾¿ô¶Ê¤ò½éBlu-ray²½
¥¤¤ÎMV±ÇÁü¤ËÅÚ´ôËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¼ýÏ¿Í½Äê
ÉõÆþÆÃÅµ¡§
¦2026Ç¯¥é¥¤¥Ö Í¥ÀèÈÎÇä¿½¹þ·ô
§ÅÚ´ôÈ»°ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à
¢þ½é²ó¸ÂÄêÈ×
¡¦ÉÊÈÖ¡§PCCG000002470
¡¦²Á³Ê¡§4,730±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÆÃ¼ìÆâÍÆ¡¿ÆÃÅµ
»ÅÍÍ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»°ÊýÇØ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈB
±ÇÁüÆÃÅµ¡§É½Âê¶ÊMusic Video
Jacket Making Movie
ÉõÆþÆÃÅµ¡§2026Ç¯¥é¥¤¥Ö Í¥ÀèÈÎÇä¿½¹þ·ô
¢þÄÌ¾ïÈÇ
¡¦ÉÊÈÖ¡§PCCG000002471
¡¦²Á³Ê¡§3,630±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÆÃ¼ìÆâÍÆ¡¿ÆÃÅµ
»ÅÍÍ¡§¥¸¥å¥¨¥ë¥±¡¼¥¹¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈC
ÉõÆþÆÃÅµ¡§2026Ç¯¥é¥¤¥Ö Í¥ÀèÈÎÇä¿½¹þ·ô
¢¡Ë¡¿ÍÆÃÅµ
Amazon.co.jp¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¤¤ã¤Ë¤á¡§2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÜLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§56mm´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÜÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤êLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸57mm+¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(89mm¡ß62mm)
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¥¹¥Æ¥é¥ï¡¼¥¹ ¡§Ê£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤êLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¢¡ÅÚ´ôÈ»°ì 2nd Full Album¡ÖJUMBLE!!¡×LINE MUSICºÆÀ¸¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¾ÜºÙURL¡§https://tokishunichi.com/discography13.html
¢£¡ãÅÚ´ôÈ»°ì2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäµÇ°¥é¥¤¥Ö2026¡Ê²¾¡Ë¡ä
Âçºå¸ø±é¡§2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Åìµþ¸ø±é¡§2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢¨¤É¤Á¤é¤âÃëÌë2²ó¸ø±éÍ½Äê
²ñ¾ì¡§
Âçºå¸ø±é¡§Yogibo META VALLEY
Åìµþ¸ø±é¡§¤»¤¿¤¬¤ä¥¤¡¼¥°¥ì¥Ã¥È¥Û¡¼¥ë
¥Á¥±¥Ã¥È¡§
¡¦¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¡§12,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡öÂçºå¸ø±é¤Î¤ßÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå600±ß¡Ê¸½¶â¤Î¤ß¡Ë
¡öÁ´ÀÊ»ØÄê
ÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡§
2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖJUMBLE!!¡×ÉõÆþÀè¹Ô
¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö¡¡2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë0:00¡Á2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¢§ÅÚ´ôÈ»°ì¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖTOY BOX¡×²ñ°÷¼õÉÕÃæ
¾ÜºÙURL¡§https://tokifc-toybox.com
