yutoriが、新曲「愛してるって嘘ついた」を本日リリースした。あわせて、同曲のMVを公開した。

◆yutori 動画

本日リリースされた「愛してるって嘘ついた」はyutoriにとって約3カ月振りとなる新曲になる。「愛してるって嘘ついた」という鮮烈な歌詞がリフレインする本楽曲は、令和世代におけるリアルな恋愛模様を「嘘」というワードに乗せて、激情的なロックサウンドで響かせるラブソングに仕上がっているという。どこまでも冷えきってしまった屈折した想いが綴られた歌詞と、温度の低い”冷めた”恋心を歌う佐藤古都子のボーカルが魅力的な1曲になっているとのことだ。

公開されたMVは、楽曲の持つ冷めた青白い空気感を十二分に引き立てる演奏シーンを中心に構成されているという。真実を隠す、嘘をまとった言葉たちをまっすぐ吐く佐藤古都子の表情にも注目してもらいたい。

なおyutoriは、年末に活動5周年を記念した＜yutori 5th Anniversary “MODE”＞の開催を控えている。

◾️「愛してるって嘘ついた」 2025年10月17日（金）リリース

配信：https://yutori.lnk.to/AUT

◾️＜yutori 5th Anniversary “MODE”＞ 2025年

11月22日（土）京都 KYOTO MUSE open 17:30 / start 18:00

12月1日（月）東京 渋谷クアトロ open 18:00 / start 19:00

12月7日（日）東京 Shibuya Milkyway

open 18:30 / start 19:00

チケット：\5,000+1D