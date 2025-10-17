BE:FIRST、ワールドツアー『Who is BE:FIRST?』NY公演より「GRIT」のライブ映像公開
BE:FIRSTが、「GRIT」のライブ映像を公開した。
■ワールドツアーならではの会場の熱気もパッケージ
今回公開された映像は、アメリカ・アジア・ヨーロッパの全12都市を回ったBE:FIRST初のワールドツアー『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-』のうち、ニューヨーク公演で披露された際のもの。同公演の模様は、10月29日にリリースされるベストアルバム『BE:ST』のLIVE盤、BMSG MUSIC SHOP盤に収録される。
7枚目のシングルとしてリリースされた「GRIT」は、2000年代ヒップホップを現代に昇華させたアグレッシブなヒップホップチューン。ワールドツアーならではの会場の熱気もリアルに映像に収められている
■リリース情報
2025.10.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE「I Want You Back」
2025.10.29 ON SALE
ALBUM『BE:ST』
■関連リンク
イベント詳細はこちら
https://befirst.tokyo/news/best-special-event/
『BE:ST 』特設サイト
https://befirst-sp.com/BEST/
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/